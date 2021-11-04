日前，有媒體揭露2005年軍方的一項評估報告顯示，兩岸一旦開戰，保守估計，軍民犧牲人數將高達24萬。11月2日，國防部長邱國正澄清，上述數據是指「第一波可以的動員人數，估計可以達到20萬人以上」，強調並沒有國家在評估傷亡人數。同天，國防部發布明年起實施新制教召14天，預計將徵召25個營、1萬5000餘名後備軍人參與驗證。

第一波傷亡數據傳出的時機，邱國正在立院報告軍醫局編列41億元重新整備，以便戰時「快速有效治療傷患」；無巧不成書，邱國正澄清數據時，國防部剛好發布明年實施新制教召，給緊繃的台海情勢，平添不少驚懼的聯想。

台海情勢真的已經到了山雨欲來風滿樓、戰爭一觸即發的地步了嗎？兩岸爆發第一波戰爭，24萬人犧牲後，美國就會出兵援助？中共就會撤兵？台灣就能徹底擺脫一國兩制的統獨魔咒，徹底脫中嗎？

台灣國防部真要發布教召令、點召令、後備軍人動員令時，人民有權拒絕應召嗎？中美衝突操弄兩岸情勢，台灣成芻狗，高喊抗中保台的主戰者，是愛國者？還是賣國者、亡國者？人民有權拒絕參與不正義的代理戰爭嗎？

大陸已故作家白樺在「苦戀」一書中有句名言:「您愛這個國家，可這個國家愛您嗎？」我願永遠愛著這個國家，可是，窮兵黷武、貪墨無能、濫用公帑狂買過時軍備武器的執政者，驅使人民赴戰場、忍教天下父母暗夜哭泣的執政當局，教我如何再苦苦戀著這個國家？

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