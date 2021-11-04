歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）到台灣來訪問，這是一個非常設性組織，主要是在應對外國干涉歐盟與各成員國選舉。特別是新冠蔓延期間，歐盟遭假訊息侵擾時，INGE將提出可能的立法行動。

這十幾位阿兜仔還真是來對了地方，來到假訊息的發源地。這些來自法國、立陶宛、捷克、奧地利、希臘、義大利等國的議員，疫情開始時肯定收到過台灣捐贈的口罩，先天認為台灣是防疫模範班。

因此第一站行政院長蘇貞昌就告訴他們一個假消息，｢以台灣在防疫上的成功，一定能對全球疫情做出有用、寶貴的貢獻｣。然而他們知不知道，現在台灣防疫已經淪落到末段班，敘利亞難民學校還要發動捐款給台灣購買疫苗呢！問問看立陶宛、捷克代表，是不是實情？

另外，台灣現在正逢｢四大公投｣攻防緊鑼密鼓之際，不曉得幾位大員在杯觥交錯之際，會不會問他們吃的是美豬還是萊豬？他們肯定不知道，因為連台灣老百姓都被忽悠了，當局者會告訴你真相？

最近美國一直在宣揚中共干預台灣選舉、滲透媒體、甚至干預立法院、主導藍營質詢⋯。「外國干預歐盟」組織是來取經還是來亂的？孔子說，｢禮失求諸野｣，意思是說當禮樂崩壞、道德淪喪的時候，就要到地方去追尋，這群嬌客的到來，顯然是｢問道於盲｣，否則就是別有用心。

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