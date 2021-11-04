高雄城中城大火之後，雖說內政部將問題矛頭指向管委會，並且依舊打算在《公寓大廈管理條例》的修正草案中，要求各老舊大樓成立管委會，但管委會的許多亂象與侷限，也被搬上檯面一一檢視。不過面對許多管委會可能有責無權，或是淪為特地住戶圖利、挾著管委會名義或是多數暴力欺壓其他住戶的「城邦暴力團」的情況，政府依舊沒有具體的認知。就拿這次政府終於願意在內政部報請修正《公寓大廈管理條例》的修正草案時，想要順便解決許多電動車車主，因為管委會阻擋而無法安裝充電樁爭議與困擾的意圖。

這個問題其實存在已久。很早之前，當電動車剛剛進到台灣市場，許多趕在潮流尖端，不管只是為了新潮還是真正贊同節能減碳理念的電動車車主，常常遇到的問題就是管委會不給裝充電樁。當然，管委會的理由不外乎就是安裝前怕安裝後會影響美觀、破壞大樓結構；然後安裝後又怕電費難計算、電量容易負載等問題，不同意少數住戶安裝充電樁。間接也令許多原本有意從燃油車改開電動車的車主卻步。

於是藉著此次修改《公寓大廈管理條例》，才打算順便增修「既有社區安裝電動車充電系統」的相關規定。未來車主只要得到相關單位的安全證明，管委會就不得拒絕住戶安裝充電裝置的要求。管委會並且還須報請台電進行事前專業評估，並降低召開臨時區分所有權人會議成案門檻，以利協助社區凝聚社區裝設共識。

而且為使公寓大廈住戶的權益能獲得足夠保障，也要求管委會應提報自主維護管理計畫、投保公共意外責任保險，並訂有保險費負擔及差額負補償責任及違規罰則。這樣的修正，看似能夠初步解決車主連充電樁都無法安裝的第一步。不過車主想要裝設充電樁的門檻降低了，但後續的管理與維護，政府依舊給了管委會很大的權限。試想，如果當初就是一個對電動車和充電樁有偏見的管委會，不想讓特定住戶裝設充電樁，就算該名住戶帶著法條依據來要求管委會，後續恐怕還有很多問題要處理。

在全球暖化、氣候變遷的壓力之下，許多國家都已經喊出了2030甚至2025年，就要全面禁止燃油車上路的口號，台灣喊出的2040早就已經落後人家許多。結果在電動車的轉型推廣上，也沒有比人家更友善、更努力。

今年第26屆聯合國氣候峰會，從11月1日起正在蘇格蘭的格拉斯哥舉行。有197個聯合國氣候變化公約框架的締約國出席這次的峰會，並共同商討各締約國接下來的減碳計畫與碳中和目標，希望能以實際行動，有效減緩氣候變遷所帶來的全球危機。

台灣雖然不是聯合國的會員，自然也不是這項公約的締約成員之一，但在綠能環保與減碳轉型的努力，依舊不該過於被動、落於人後。倘若政策始終慢半拍，又沒想清楚民眾實務執行上，可能碰到的困難並加以預防解決，那就真的要被全世界拋在後面了。

（作者為口譯工作者）