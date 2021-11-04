我最初對朱高正的印象與大部分人一樣，一個在立法院耍流氓耍得淋漓盡致，出言不遜，氣走甚至氣死老國大代表的一個本省籍台灣人。

可以說，恨不得由我來打他幾拳，打得他趴在地上或者從此遠離立法院。

但這個印象在80年代末至90年代初徹底改變了！

吳大猷院長與作者廖書蘭家人。（圖／作者廖書蘭提供）

事緣，中國物理之父、中研院院長吳大猷親口告訴我，他很欣賞朱高正！我訝異的問，為什麼？他是一個流氓呀！吳院長說，每次到立法院接受立法委員質詢時，只有一個朱高正委員的問政最有深度。而朱高正也告訴我，在那些年，只有吳大猷院長看見他的聰明才智；在那個由他引起的火紅火綠的年代，很多人恨他恨得咬牙切齒，能得到吳院長的垂青，實屬不易。

正如吳院長說，朱高正的行為作風與他的過人聰明才智，不要併爲一談。自此，我開始與朱高正有了淺淺的交往，30多年的交情，隨著光陰的增遞而逐漸加深加厚；我真實踐了吳院長所說，欣賞他的才學並不代表欣賞他的某些為人處事。曾經有一位與他在立法院共事的朋友說「朱高正IQ滿分，EQ零分」；雖說有點誇張，但也不無道理！我認為，如果他EQ有IQ一半，他的政治生涯也不致如此！也許這就是所謂恃才傲物所致吧！

朱高正可謂君子坦蕩蕩，事無不可對人言！仰俯不愧天地，一個真性情的漢子，忠於自己，表裡合一的人！記得他曾告訴我，要把身體鍛鍊好，要給兒子添個小弟弟，已問了兒子的看法，兒子說「那好！我就不用生了！」阿正哥立即糾正他的兒子「亂講！你生你的！我生我的！你不生，老了怎麼辦？」回憶起他的點點滴滴，總令人想起他率性的一面，無奈今日哲人其萎，徒增一些惘然。

香港珠海大學設宴款待朱高正，左起俞大爲、廖書蘭、朱高正、張忠柟校長、楊金權、任少玲。（圖／作者廖書蘭提供）

記憶所及，我寫過三篇朱高正，問他「你給自己一個定位，你是誰？」他思索了一下「寂寞的哲學家！」寂寞？他把台灣立法院搞得如此不堪，還寂寞？！無可否認他絕頂的聰明，也許是古來大智者皆寂寞吧！

朱高正手不釋卷，喜愛讀書，博聞強記，過目不忘，舉一反三，觸類旁通，學問是這樣慢慢沉澱積累的，他洞察事物分析力極強；一場演講聲如洪鐘，口才犀利，充滿激情，言簡意賅，找不到一句多餘的廢話，可謂句句精闢，甚俱感染力和煽情力！

廖書蘭與朱高正餐敘。（圖／作者廖書蘭提供）

我曾經看他參加的節目「無色覺醒」，別人出場講了半個小時還講不到重點，而他只需10-15分鐘，條理清晰，層次分明，台灣充斥藍綠顏色已久，無色不啻是一股政見清流。

80年代中期朱高正自德國取得博士學位返台，開始從政，從一個反對國民黨，遂參與成立民進黨，到再自創「中華社會民主黨」，後又將中華社會民主黨併入新黨。在政壇起起伏伏不得志後，轉往大陸發展，潛心著書立說，研究《易經》、《近思錄》等，在大陸他有不少門生。

朱高正根據查族譜後，知道自己是朱熹第26代孫，並以此自豪引以為傲。90年代以後他常住大陸，我認為在台灣失去了的舞台在大陸找到了！兩千三百萬人又如何面對十四億人呢？（我指的不是利益的計算，而是他胸懷五千年中華文明）何況中國是中華歷史長河中，歷來逐鹿中原之地，阿正哥最令我動容的一句話是，他每一次到大陸身上都揣著一張中國地圖，地圖雖已破破舊舊，問他什麼時候不再需要身懷地圖？他說，中國統一的那一天，就不需要這張地圖了！問他「統一以後，你是留在大陸還是回到台灣？」他堅定地肯定的告訴我「回台灣！」

廖書蘭設宴為朱高正接風。前排左起廖書蘭、朱高正、何亮亮、後排左起郭一鳴、邱立本、張謙、羅偉球。（圖／作者廖書蘭提供）

阿正哥近幾年身體欠佳，纏綿病榻3、4年之久，2021年10月22日終於離開了紛紛擾擾的人世間。在此，我追憶這位寂寞的哲學家——朱高正！

他喜歡人稱他為朱委員，而他要我叫他阿正哥，阿正哥的小兒子朱尚志有一次跟爸爸到香港，尙志說「我爸對妳真的很好！」因為尚志看到他爸爸幫我逐字審批修改兩本12萬多字書稿，《黃花崗外》、《被忽略的主角——新界鄉議局發展及其中華民族文化承傳》。尙志說「我爸爸不會這樣對其他人！」《被忽略的主角》半年售罄，他鼓勵我再版，並賜予了再版序。

人與人之間的交往是否關係深遠，要靠感覺的，阿正哥說過「我與我的太太都是理性思考的人，所以特別喜歡妳的文筆飽涵情感！」阿正哥關心我和我的家庭幸福，與我子女的關係都很好，特別關愛我的兒子。

大約20年前他開始疾步競走，在九龍彌敦道上，我氣喘吁吁跟不上，我要他放慢一點腳步，他卻說，妳要鍛鍊！一路競走疾步而飛！阿正哥來香港選擇住在我家附近的酒店，早上五點開始健步，我們一起走到九龍公園，他看見一班人正在打太極拳，他說「我們一起學太極拳吧！」沒想到下一次在香港再見時，他已可以打上全套了。

有一年我介紹他訪問香港崇正總會，他說他的母親是客家人，崇正總會問他喜歡喝什麼酒？他說五糧液，餐敍後等電梯時，他旁若無人地耍太極拳，身穿中式唐衫，圓又紅的臉蛋，深又淺的酒窩，像一個老頑童。即使在寒冷的冬天，我們都穿著毛衣和大衣而他永遠是一套中式短打衫褲，我問他，你不冷嗎？他卻把手伸過來讓我一握，可真溫暖的呀！

有時候他問我一些思考問題，我答不上來，支支吾吾，結果被他教訓一頓，我為自己辯護「我只是個女孩子，邏輯力天生就弱！」結果再被他狠狠的臭罵一頓，甚至罵哭了我。

阿正哥邀請我在2019年5月紀念五四運動100週年，參加他組織的文史哲學者交流團，走訪歐洲文藝復興之地，義大利、德國、法國、俄羅斯聖彼得堡的幾個國家，最後一站就是回到北京。遺憾最後因為高正的身體不好而取消行程。

當我回台灣只要阿正哥在，無論多忙都會來看我，哪怕我住的酒店在天涯還是海角，有一次他約我早上五點，到我住的酒店門口接我一起疾步走，我們過馬路遇到紅燈，阿正哥突然說「走！沒有車」我們過了馬路，他接著說「紅燈亮，如果是馬英九，就算是清晨沒有車沒有行人，他還會站在路邊乖乖地等到綠燈亮，才過馬路，他就是這種人！」

有一年台灣大選，我一如既往回台投票，他請我在西門町上餃子館，選後的第一天夜晚，西門町仍見一片綠色旗海，我問他「如果時間重新來一次，你仍會像當年一樣的兇悍跋扈跳上議會的桌子嗎？」只見他搖搖頭，輕輕的說一聲「不會！」

記得當時我倆一起望著那一片綠色的旗海，心中百般滋味！

在長達30多年的交往中，有幾年中斷了音訊，有一天我突然接到他的電話，說他從死神的手中搶救過來！所以他想盡辦法要找到我！問了他兒子有沒有我兒子的電話號碼？他自己又翻箱倒櫃的查舊的電話本子，找了好幾本，才找到我的電話號碼。他說，有兩次與死神擦身而過，尤其這一次最嚴重，所以一定要找到我！

阿正嫂去世，他也告訴我並在電話裡哭了，他還說，在大陸廈門遇到一位也喪妻的朋友，兩個大男人抱頭痛哭，同命相憐，一起思念亡妻。去年（2020）一月清晨6、7點，我還在睡夢中，又突然接到他的電話，他告訴我，他的大兒子仰丘車禍去世了！至今我仍然弄不明白，他為什麼每在大難後，第一個想到的是我？！

去年（2020）12月台北中華僑聯設有以我名字的「廖書蘭獎學金」頒給僑生，因為疫情我無法前往台灣頒奬，問阿正哥可不可以代為頒獎給僑生，他欣然答應了！但臨前兩三天告訴我，醫生不讓他出院。

而今只記得阿正哥的種種好！樂觀，充滿戰鬥力！他明明說過要活到100歲，要給尙志添個小弟弟，他那帶著酒窩的笑容永遠是我心中不散的漣漪，他的離去是我們的損失！更是中華國學的損失！

（作者為香港珠海學院亞洲研究中心兼任研究員，亞洲華文作家協會香港分會會長，國際筆會香港中國筆會會長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※