反萊豬公投在即，蔡政府與民進黨強力動員，恐嚇民眾說若是反萊豬公投通過，會激怒美國，對台灣參加CPTPP不利。

外交部常務次長俞大㵢3日在立法院答詢時表示，美國認知我為民主社會，人民有表達意見的權利，萊豬不是台美之間的唯一議題，單一議題不會影響台美多元發展。俞大㵢表示，美豬會被列入台美貿易暨投資架構協議（TIFA）會議，或經濟夥伴對話的討論議題，但不會是最重要議題。

俞大㵢所言句句真切，並無瑕疵。但是，外交部隨後卻發布澄清稿表示，禁止合乎國際安全標準的美國豬肉進口公投若通過，勢必嚴重衝擊台美經貿關係，傷害台灣的國家形象及信用至鉅。

俞大㵢就事論事，知無不言，是非常正確的答詢態度，也向立委提供了事實真相。唯一的問題就是在蔡總統下達動員令後，顯得「政治不正確」。

吳釗燮部長訪歐歸來，身在防疫旅館，心在外交部裡。隔空指揮，當然還是老大說了算。常任文官講真話，卻被政務官「糾正」。國人如何辨別是非真相呢？

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