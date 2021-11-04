民進黨中執會通過《2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例》草案，規定直轄市長及爭取連任縣市長提名人選，全部由蔡英文決定，再經中執會通過提名，非執政縣市則透過徵詢、協調程序產生提名人選，由蔡英文提名，經中執會通過後徵召；執政屆滿縣市則辦理提名初選。儘管這項草案還需經過全代會審議，不過，按照民進黨一言堂現狀，全代會只是過個場，順利通過應無疑義。

把良心的聲音當地鼠打

換言之，2022年縣市長選舉，僅基隆市、新竹市和屏東縣需要辦理初選，其餘19個縣市或由蔡英文一人定奪，或由大老協調產生人選。如此堂而皇之沒收初選，破壞民主機制的行徑，除正國會常委陳茂松以缺席中執會方式在場外抗議外，整個民進黨竟然集體瘖啞，坐看蔡英文黨權一把抓卻默不作聲；場外抗議的陳茂松也只敢以祕書長林錫耀為對象，不敢直接挑戰影武者蔡英文，反對姿態如此蒼白，當然激不起什麼漣漪。

當天的中執會不但沒收初選，還通過徵召前民進黨不分區立委林靜儀，參加台中市第二選區補選，遞補被罷免的陳柏惟遺缺。林靜儀與中二選區並無淵源，更談不上經營地方，而且她言行爭議多，一向有「女版陳柏惟」之稱，未來競選想必風波不斷，對民進黨大局未必有利。不過，因為是蔡英文「欽定」，中執會只能奉命徵召。

中執會是民進黨權力常設機構，卻自貶身價成為黨主席侍從小弟，貫徹蔡英文意旨絲毫不敢怠慢。蔡英文進入第二任期，惟恐陷入跛腳困境，黨內透過權位誘餌收攏兼而分化派系，逐步弱化黨的力量，進而獨攬黨權，對外則濫用完全執政優勢，箝制媒體、扼殺言論自由、掌控立法、介入司法、鬥爭在野黨、壓制直接民主的力量，一步一步走向《亞洲週刊》所稱的「民選獨裁」，台灣人一票一票選出了蔡英文這個號令全台的太上女皇，讓台灣成為民主制度的負面教材。

蔡英文能夠成為無人可以制衡的權力巨鱷，固然有權責不分的四不像憲政制度因素，更重要的是執政的民進黨全員腐化與墮落，縱容甚至催化了蔡英文的一人獨霸。民進黨第一次執政時期，黨內還有所謂十一寇，敢於挑戰貪腐的陳水扁，勇於堅持黨的理念向中央說不。今天的民進黨再也沒有異議人士，不但整個黨被馴化，連行政系統也難有諤諤之言，只要敢發出一點不同的意見，民進黨就會群起圍攻，像打地鼠一樣，硬生生把良心的聲音強制壓下。

俞大㵢戳破國王新衣

外交部常務次長俞大㵢在立法院面對立委質詢，是否認同蘇揆稱反萊豬會得罪美國，不利台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的說法時，他直白表示，萊豬是台美之間的議題之一，但不是唯一議題；俞大㵢還強調，「單一議題不會影響到台美之間多元的發展」。稍微有點國際政治常識的人都會認同俞大㵢的這種說法，不料，他卻彷彿戳破國王新衣的小男孩，立刻遭到民進黨立委和外交部的打臉。

二次執政的民進黨在蔡英文帶領下，已失去自省與改革的動力與能力，對權力和資源的眷戀已控制了這個政黨甚至綠色媒體，這些人就像蔡英文豢養的忠犬，只要蔡英文時不時丟個肉塊，大家就趕忙叼走享用，沒有人追究肉從何來，更沒有人在乎奪肉的過程是否合乎公平正義、甚至是否合理合法。整個綠營已成了一個超級大醬缸，浸泡著臭不可聞的人性之惡，極致厚黑不知伊於胡底。

儘管蔡英文權力之大，似乎難以撼動，然而，所謂「物必自腐而後蟲生，人必自侮而後人侮之」，如今民進黨說真話的人越來越少，防腐機制早就失靈，必須依靠外在的力量才能顛覆其宰制的機制。政黨政治已很難在台灣正常發揮，惟賴公民崛起展現出真正的民意力量，希望透過這次公投，能讓執政者知道人民大於政黨，專擅權術者終必傾覆。