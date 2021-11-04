中國大陸是否、何時會武力攻台的議論或臆測，早就不是新聞，幾乎每隔一段時間就會炒上一炒；最近兩岸軍事相關的消息不斷，各種指稱大陸正在進行軍事動員，預備對台動武的傳聞，更是在網路社群流竄。微妙的是，國際上評論這些現象很緊張，但台灣內部卻似乎老神在在。

最新的一筆是，美國國防部公布中國軍力報告指出，大陸迅速推動軍事現代化目標是在2027年時，具有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。不過這個新聞說起來，對「不是被嚇大的」台灣政府與民心，實在很難產生太大的影響。

首先，2027感覺上好像還遠著，之前比這更近的大陸攻台時間都傳過了，自然沒有足夠的驚悚感；其次，這個報告的評估並不是攻台的時間，而是「以戰逼談」的老套，震撼力又打了折扣。在民進黨政府一貫的制式回應，而刺激對岸的手段又不改變下，類似的研判或示警越多，台灣的民心反而更痲痹無感。

再根據最新的民調顯示，有6成4的民眾認為兩岸不會爆發戰爭；當中共武力犯台時，台灣社會只有不到一半的成年人對國軍有效防衛台灣的能力有信心，更只有1成1的人認為蔡政府的準備已經「非常充分」，而且這種認知尤其存在於年輕、高教育程度的公民之間。

對國軍抵擋共軍攻台的信心不足，卻又認為大陸不會也不敢打台灣，就算真打了，美國也會來救援，這是一種什麼樣「處變不驚」的心態？而當台灣內部警惕兵凶戰危的聲音，一再被扣上唱和對岸的紅帽，一切只有美國說了才算時，大陸攻台大猜謎就怕是可悲的輓歌。