全球通膨大火愈燒愈旺，從新興市場經濟體到歐美先進國家無一倖免。巴西、俄羅斯兩大宗商品及原物料出口大國，為抑制通膨走勢，今年已連續升息6次，幅度分別高達23碼（5.75%）及13碼（3.25%），升幅都超出市場預期，南韓、挪威及紐西蘭等先進國家，也因物價飆漲而升息以對。

PPI與CPI剪刀差 史上最高

美國、歐元區及中國三大經濟體並未釋出升息訊號，但物價上漲壓力已不容等閒視之。美國因供給緊縮與薪資上漲，9月CPI（消費者物價指數）上揚5.4%，創13年新高，扣除蔬果、能源等價格敏感商品後的核心CPI，已連續4個月超過4%，逼近30年前高峰。一向對通膨戒慎恐懼的德國，10月CPI也來到4.5%，上次看到這個數字是28年前。台灣9月CPI年增率達2.63%，寫下2013年3月以來新高，核心CPI年增率達1.74%，創3年半新高。全球通膨燎原之勢，正加速形成。

弔詭的是，全球貿易總量第一、經濟規模第二的大陸，CPI走勢卻相對平穩。根據中國國家統計局統計，9月CPI年增率只有0.7%，遠低於官方通膨目標3%，也明顯低於全球平均水準，在全球火熱通膨氛圍中，顯得格格不入。背後應與北京積極調控物價、限制企業調漲商品售價有關。早先限電風波，就有傳聞指出，是地方電廠耐受不住煤價上漲壓力，才聯合其他省市集體施壓中央，讓電價可以調升。

換句話說，大陸看似沒通膨壓力，實際上大宗商品與原物料飆漲的壓力，由眾多企業暫時背起來，一些難將生產成本轉嫁到終端消費的中小企業更苦不堪言。儘管CPI依舊位處低檔，代表生產端成本的PPI卻節節高升，9月已經來到10.7%，創下26年新高。生產物價高漲，廠商已叫苦連天，難保接下來不會傳導至CPI而拉升通膨。

值得注意的是，PPI與CPI差距（俗稱剪刀差），來到史上最大的10%，代表供需兩端物價嚴重失衡，因而引發市場「類停滯性通膨」的疑慮。簡言之，經濟增速趨緩伴隨通膨增溫的現象，正在大陸發生，背後潛藏的通膨風險不容小覷。特別是此波通膨隱憂，主要是源於全球大宗商品與原物料的物價飆漲，進而形成的輸入型（或稱成本推動）通膨。這種型態的通膨對於大陸這類新興市場的衝擊，往往比需求拉動的通膨來得更為劇烈，且難以用單一政策工具解決，1970年代兩次石油危機就是最好例證。

多融入市場元素 事半功倍

北京要謹慎應對這次通膨危機，首先須調整心態，不能因情況尚未惡化，就過於輕忽。另一方面，須妥善運用並搭配各種政策工具，針對背後風險與隱憂對症下藥。比如，強化平抑物價機制，打擊囤積居奇、惡意炒作、哄抬價格等行為、針對轉嫁能力較弱的中小企業減稅降費，幫忙負擔大宗商品上漲成本，甚至主動串接上下游產業供應鏈，提供穩定的原物料供貨來源等。

除了行政干預手段外，還需要透過市場機能來引導物價走跌，維持強勢人民幣應是最有效且具戰略意義的好工具。大陸當前通膨隱憂並非源自於消費端，而是生產端的原物料價格問題，若能適度讓人民幣升值，當能緩解進口物價上漲的壓力。

從7月底到10月底，人民幣升值幅度超過2%，正符合以強勢人民幣抑制進口物價的需要。大陸追求經濟升級轉型，就不能只藉由出口創造更多外匯，而要在擴大出口的過程中，利用進口資源與技術提升出口產品附加價值，才能帶動產業升級。換言之，在穩定物價與產業升級的雙重考量下，強勢人民幣更符合當前大陸的國家利益。

面對看似平靜但卻暗潮洶湧的通膨走勢，北京應對策略須靈活、多元與彈性。除了傳統既有的平抑物價措施外，融入愈多市場元素就愈能收到事半功倍之效。把握人民幣升勢、確立強勢人民幣是一步好棋。