《自由時報》11月4日以頭版頭條報導歐洲議會議員來訪，標題是「歐洲議會官方代表團首度訪台」，引起讀者高度關注。

報導指出，歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）特別委員會」（INGE）代表團昨抵達台灣訪問。外交部表示，這是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，意義重大。

筆者關注歐盟事務多年，也實地參訪過歐洲議會，卻從來不知道歐洲議會有「官方代表團」與「非官方代表團」之分。顯然是自己孤陋寡聞，對事不求甚解。既然該團如外交部所稱是「史上首個歐洲議會官方代表團訪問台灣」，就表示以前來台訪問的歐洲議會代表團都是「非官方」的。

那麼「非官方」的歐洲議會代表團是甚麼意思呢？是否表示這些人是「假議員」？或者是「私自」來訪？還是沒有經過歐洲議會同意，就「擅自」來訪？抑或是台灣與歐盟無外交關係，只能以「非官方」方式來往？

歐洲議會就是歐洲議會，歐洲議會議員就是歐洲議會議員。沒有所謂的官方與非官方之分。塔綠班想要藉各種機會大內宣國人早已司空見慣，其實大可不必玩文字遊戲來唬弄國人。

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