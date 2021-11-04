《自由時報》11月4日發表專論《新聞線上》，標題是「給吳釗燮按個讚」。但是專業外交人員看到吳部長此次訪歐之行的總體表現，實在難以給他按個讚。

吳部長日前赴歐洲訪問，走訪斯洛伐克、捷克、比利時及波蘭。據報導，吳部長在斯洛伐克獲得國賓級禮遇，並應當地智庫「全球安全論壇」邀請，發表專題演說。在捷克出席捷克國家科學院與智庫「解析中國」聯合舉辦的研討會，發表演講，並在捷克參議院，接受議長韋德齊頒發國際貴賓銀質獎章。

表面看來，吳部長此行風光華麗，然而實際上卻欠缺實質內涵。

首先，外長出訪當以鞏固邦交為首務。教廷為我在歐洲唯一邦交國，近期又傳出教廷積極謀求與中共關係正常化，吳部長理當利用難得的訪歐之行，藉機與教廷高層會晤溝通，鞏固邦誼。

然而由於10月30日正逢「20國集團」在羅馬舉行峰會，中共外長王毅代表習近平出席。義大利政府為避免橫生枝節，不希望吳部長此時前往羅馬。不知是吳部長疏忽，或是執意如期出訪，導致在「不對的時間」，無法前往「對的地方」，平白錯失與教廷高層會晤的良機。

其次，捷克、斯洛伐克與波蘭為歐盟會員國中最為友我者。尤其捷克及斯洛伐克為歐盟會員國中極少數同意予我駐館外交待遇者，雙邊關係甚為友好密切。

然而捷克與斯洛伐克仍然採行「一中政策」，在大框架的拘束下，我與捷克及斯洛伐克在政治關係上已經難有更大的發展空間。吳部長出訪兩國，除了享受既得的成果，並無實質意義。尤其中東歐國家並不能主導歐盟政策，吳部長捨棄法國、德國，出訪中東歐國家，對增進歐盟與我關係，並無多大助益。

最重要的是，吳部長此行不該大肆宣揚。雖然亦曾前往歐盟總部布魯塞爾，但僅與歐洲議會及比利時國會議員餐敘，並沒有會晤地位對等的歐盟高層官員。因為訪歐之行提早曝光，引起各方尤其是中共的關注，致使歐盟高層官員心生顧慮。

歐盟與中共9月28日舉行第11屆戰略對話，雙方提及台灣議題。歐盟外交及安全政策高級代表波瑞爾在會中強調，歐盟繼續遵守一個中國政策，肯定台灣是理念相近的重要經濟夥伴，但是不承認台灣的國家地位。在此情形下，吳部長訪歐，不可能與波瑞爾會晤。

外交前輩曾有提示，外交工作宜做不宜說。如果吳部長訪歐之行事先對外保密，在雙方謹守默契的情形下，或許可以直接與地位對等的歐盟高層官員，就台歐關係坦誠交換意見，包括我方最為關切的台歐「雙邊投資協議」。

吳部長行前高調宣揚，不無作秀心態。結果訪歐之行華而不實，錯失良機。雖然風塵僕僕，堪稱辛勞，但恐怕還不值得讓內行人按個讚。

（作者為退休外交人員）

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