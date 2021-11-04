蔡英文總統在雙十國慶講話中，首次提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。中共國台辦除以書面形式回應：「這篇講話鼓吹『台獨』、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂『共識、團結』為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀『獨』挑釁張目」，以及國台辦發言人強調「倘若民進黨當局執迷不悟、不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更加危險的境地」外，似乎沒有太強烈的反制作為！

有論者以1999年前總統李登輝發表兩岸屬「特殊兩國論」時，中共取消海協會會長原訂訪台的行程，並透過美國對台施壓，讓台灣把「特殊兩國論」吞回去，來論證中共對「新兩國論」必有強烈反應。當時兩岸氣氛確實緊張，且發生中共軍機首次貼近海峽中線飛行，隨時有爆發軍事衝突的可能性。若非發生921大地震，讓兩岸緊張氣氛急轉直下，否則沒有人確知情勢會如何演變！

如今的美中關係對抗氣氛濃厚，加之「新兩國論」的發表應有美台的默契，不似當年李登輝片面決定引發美方不快，以及美台雙方都證實有美軍人員協訓國軍，中共要透過美國向台施壓的難度較1999年來得高。不過美中將在年底前舉行元首視訊高峰會，雙方就相關議題達成共識，進而共管台灣的可能性亦不能排除，不可不慎。近期兩岸關係確實較前更加劍拔弩張，否則預測兩岸將發生軍事衝突的評論不會多如過江之鯽！

正當各界擔心，中共會否採取非和平手段，來遏止台灣進一步向「法理兩國」推進時，國台辦副主任劉軍川重申：「中共中央總書記習近平所提出的『以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益』」，他且呼籲：「廣大台灣同胞要堅定站在歷史正確的一邊，為促進祖國統一貢獻心力」。似乎又在說明中共採取非和平手段對付台灣的可能性不大！

莫非中共對「新兩國論」就此沉默？恐怕也未必！依中共對台向來有「軟硬兩手」的策略觀察，劉軍川的說法應是軟的一手，硬的一手正在等待時機出手。畢竟中共目前當務之急是先開好「十九屆六中全會」，將《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》審議完成。證諸中共總理李克強辦公室主任石剛被免職、前公安部副部長孫力軍被宣布罪名、前司法部部長傅政華被拔官，都說明習近平忙著處理內部問題！

既然內部有重大問題需關注，習近平選擇不親自出席元首國際會議，以及暫時冷處理台灣問題，恐是權衡利益得失的結果。畢竟順利完成第三任期的無縫接軌，是當前施政的重中之重。更何況2022年2月要舉辦北京冬奧，在全球「反中」氣氛濃厚情況下，若對台下重手而引發各國抵制冬奧，面子上掛不住，只得暫時收住硬的一手，等內部情勢穩定及冬奧辦理結束再出手。對此，台灣當然要預作準備，以免屆時措手不及！

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）

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