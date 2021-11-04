近日歐洲議會通過第一項友台決議案，吳釗燮外長應邀訪歐，歐洲議會議員也率團訪台，都突破以往的禁忌，台歐關係一時間進展迅速。

自去年新冠疫情爆發以來，台灣的表現亮眼，並援助西方國家防疫用品，再加上台灣的4000餘億外匯存底，以及台積電的晶片搶手，還有民主體制，與以小搏大的外部威脅等等，都令西方國家感到驚艷。因而支持台灣就可搶先獲益，甚至占據扶助弱小的道德高地，各國的議員們也可為選舉加分。

相對的，雖然歐盟國家在與中國大陸的經貿方面獲益良多，但因「16＋1」的合作機制與一些國家產生糾紛，再加上對新疆與香港的爭議，導致雙方先後制裁了一些相關人員，以至於在去年底談成的「中歐投資協定」被歐洲議會擱置。之後又爆發立陶宛要來台設處案，北京曾以召回大使加以制裁，更引發歐盟不滿，並表示全力支持立陶宛，以至於形成雙方對立的格局。

在此氛圍的影響下，歐洲議會呼籲歐盟基於一個中國政策，要與台灣建立更密切的關係。因而在10月下旬，歐洲議會以壓倒性多數，首次通過「歐盟─台灣政治關係與合作」共8頁的報告，洋洋灑灑。除要加速與台灣雙邊投資協定（BIA）啟動影響評估、公眾諮詢和範圍界定之外，該報告還強調了歐盟與台灣之間經貿關係的重要性，包括與多邊主義和世界貿易組織、5G 等技術、公共衛生以及半導體等關鍵供應方面的基本合作問題。

此外，報告對中國持續對台灣進行軍事施壓表示嚴重關切，並敦促歐盟採取更強力措施來解決這些緊張局勢，以保護台灣的民主，以及其作為歐盟重要夥伴的地位。在9月16日《歐盟印太合作戰略》通過，將透過與經貿及部署海軍等方式，深化歐盟在印太地區的角色，並多次提及台灣，且將與台灣建立深厚的貿易和投資關係。

上述政治報告還認為，兩岸均不得單方面改變現狀，亦不得違背台灣人民的意願，因為歐洲的繁榮與亞洲的安全息息相關，地區不安定將影響歐洲的利益。最後，還提議將歐洲駐台經濟貿易辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」，以反映歐盟與台灣之間廣泛的聯繫。

由此可見，歐盟此次決議措辭清晰、意圖明顯，不似以往遮遮掩掩，都是重要的突破點。但這個決議只是一項建議，雖有一定的政治影響力，但缺法定約束力，還要看歐盟執委會是否確實執行才能算數。

此次吳釗燮外長的訪歐行程，也比以往有很大的突破。雖然過去也有我外長訪問歐盟，但是都是以不公開的方式進行，事前事後都保密到家，外界一無所知。但此次吳釗燮在出發前就公布其大致行程，包括斯洛伐克與捷克然後再到布魯塞爾，只是最後一站的敏感度較高，因而稍微保留。在捷克的演講會上，美國在台協會主席莫健與立陶宛外交部次長艾德梅納斯也參與討論如何促進對台關係，可見美國角色之重要，也再度證明美方也大力支持立陶宛。

整體觀之，此次吳釗燮的訪歐行程，所公開的訊息都是與當地或歐洲議會的議員會見並舉行演講，雖然可能也有對方的官員接待，但並未公開，可見邀請方還是有所保留，不願與北京決裂。

在歐洲議會訪問團方面，是由最近才專門成立的「外國干預歐盟民主程序特別委員會」(INGE)主席古斯曼帶隊，其中還有兩位立陶宛議員，比較特殊。該團此行的主要目的，就是在討論台灣在打擊假信息等方面的經驗與成果，以便建立雙方合作，因而專業性較高政治性較低，但中國大陸還是雙方共同打擊的對象。

當前台灣與歐盟的關係確實向前跨越了一大步，若進而與美方聯手，當會更有斬獲。但面對此情勢，北京絕對不會坐視不理，在這方面，政府並未給出明確的防範措施，只是一味強化軍事準備，確實令人擔憂。（作者為國立政治大學國關中心兼任教授）