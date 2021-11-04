最近有兩位退休政府要員辭世，但我必須說，我對於歐鴻鍊部長是比較有深刻印象，對於湯曜明部長反而沒有什麼感覺，不過話說回來，我確實欠湯先生一份情。

這是因為我曾有幸在歐部長南下高雄演講時，受到友人相求，從邀請歐部長來演講之校園，往返高鐵站負責接送歐部長，儘管單趟車程不到十五分鐘，在路上跟歐部長聊得十分愉快，也聽到許多外交經典趣事，當然也順便聽到歐部長聊起在台北開著愛車堵車心得。

前外交部長歐鴻鍊為下屬而堅辭，已樹立政務官的典範。（本報資料照片）

日後因為受聘於國政基金會，與歐部長在同一組當顧問，中國國民黨主席宴請智庫成員時，有幸與很多涉及國家安全之退休部會首長同席，自然就會遇到歐部長。歐部長是敦厚長者，所有外交界人士撰稿悼念，確實與我對歐部長印象完全吻合，所以在此亦要表達對歐部長哀悼敬意。

但是對於湯曜明部長呢，其實是因為在其擔任參謀總長與國防部長期間，當時我不是在基層部隊服務，就是在戰爭學院執教。不在國防部內聯參服務，確實是不容易感受到湯先生治軍風格。儘管隔著相當遠距離，戰爭學院執教老師通常都是學經歷完整，曾在部隊或聯參叱吒風雲過，但最終卻被很禮貌地被「放逐」到戰爭學院任教，因此對湯總長與湯部長治軍，總是冷嘲熱諷居多。

再加上當年演習兵棋推演時，戰院教官都是擔任假想敵，只要想到那種渾身本事，但卻不得志不見容於長官，滿肚子怨氣沒處發，但又精通戰略戰術菁英，在與自己教出來徒弟對壘時能夠有多刁鑽難纏，就可以想像到這種假想敵兵力戰力有多可怕。而湯總長找來曾經執教於戰爭學院前輩當顧問，在推演時其實面對怨怒之師，其實也有些壓不住場。

再加上數度與湯先生近距離接觸，從其言談中，雖然聽到過由其口中講出某些惡狠狠訓話，但對於建軍政策具體指導呢？其實我也未曾留下任何深刻印象。所以軍中袍澤撰述紀念湯部長文稿雖然也不少，但好像也講不出湯先生治軍，是否曾經留下過到現在國軍還奉為圭臬的體制，看來就首長經營體制來說，湯先生所填答案卷上，並未留下讓人難忘的功業。

前段日子有幸在台北獲邀與陳履安部長餐敘，當時我對著陳先生說，在其部長任內有三件事讓我印象深刻，這三項政績就是國防報告書、軍士官退伍前職訓以及營區內官兵休閒活動中心；而其中有兩項到目前為止仍然留存運作成為體制，但卻有一項無疾而終。不過我如此看法好像未引起陳履安先生共鳴，雖然凡是走過必然留下痕跡，但評價卻還是會有差異吧？

不論如何，我還是很感謝湯曜明將軍在其總長任內，由其核定讓我奉准出國進修博士，儘管在過程中有許多人幫忙，但最後核准權責卻屬於參謀總長。湯總長治軍各方評價不一，但是每個人都逃不掉生老病死，是否留下政策、體制與風範，觀點見仁見智，但是白紙黑字同意我進修博士的人事命令，卻讓我本身與家庭受惠於此。

儘管湯先生在當時核批公文，其實是履行其擔任參謀總長之職責，並非對我個人施惠，但畢竟過程順利，未曾有所留難，在此還是要表達我的感恩，並致上悼念之意。

（作者為中華戰略學會研究員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※