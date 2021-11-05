位於福建仙遊縣榜頭鎮的億松農業開發有限公司，是仙遊台農創業園的另一家台企，展廳裡嘉寶果酒類、面膜等琳琅滿目。該公司負責人、台農二代陳正信正和仙遊籍妻子葉麗清在直播間裡籌劃電商直播拓展銷售渠道。

作為第一批來仙遊開展農業投資的台灣「創客」，早在1997年，台商陳吉昌就在仙遊創立億松農業建起多家養殖場，並配套發展生態立體農業。陳正信隨父親深耕仙遊20年。這幾年，他關掉父親創辦的養殖場，從台灣引種嘉寶果良種，從養殖業到種植業，走上轉型之路，成為嘗試多產融合的「新創客」。

如今，陳正信在仙遊種下上千畝嘉寶果，年收入有七八百萬元人民幣，還把嘉寶果擴種到福建的漳州、泉州和重慶等地，延伸了嘉寶果加工產業，研發樹葡萄酒、酵素、面膜等系列產品。陳正信坦言：「仙遊台農創業園幫扶投入基建，讓園區面積翻倍增長。」

台二代陳勇舜在好柿多農莊裝貨。（作者提供）

和億松農業一樣，尋求轉型升級，正成為眼下台農們的共識。仙遊縣鍾山鎮好柿多莊園裡，一座鳥巢造型的溫棚裡，聖女果、葫蘆瓜採用無根栽培，智慧控溫、感光設施等高科技向遊客開放體驗。

「台二代」莊主陳勇舜告訴記者，十年前，他父親陳天浦關停台灣台中的紡織廠，來到仙遊種甜柿。同年，他考取福建農林大學園藝專業，跟著父親來到了福建。

陳勇舜指著「鳥巢」笑說，甜柿是父親的事業，把單一的甜柿種植，拓展到觀光、旅遊、電商多領域經營，卻是他接棒後的理想。（林春茵/福建）

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