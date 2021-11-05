日據時期的報紙「國語新聞」報導內容應有盡有，可謂「麻雀雖小，五臟俱全」。（中時檔案照，許素惠攝）

宜蘭礁溪國小校史室藏有一只日據時期的保險櫃「奉安庫」，退休老師曹錕同表示，早年將櫃子隔為上下二層，只存放二項寶物，上層擺置明治23年日本天皇教育之勅語，類似聖旨，可說是教育方針，下層則存放校印，平時不易開啟，只在重要政策公告時，拿出使用。（中時檔案照）

胡添進收藏種類豐富，從日據時期照片、文書、印鑑超過千件，成為文史學者重要考據來源。圖為日據時期汐止鎮長李朝芳順應皇民化，改名日本姓氏文書。（中時檔案照，李其樺攝）

對於半世紀日本的殖民統治，國民政府在接收時最為關心事項之一，即是如何盡速去除日治時期的遺風遺制，使台灣回歸到中國體制。

依當時台灣接管計畫綱要所示，國民政府在接收台灣後，在文化目標上需加強民族意識，掃除日本支配時的奴化思想及謀求教育機會的均等，當時主政的台灣省行政長官公署依此計畫綱要精神，一方面極力「去日本化」，一方面全力推動「再中國化」，藉此消除日治時期殖民教育的遺緒，致力台灣教育和文化的重建。

為恪遵政策，台灣省行政長官公署下轄的教育處，也特別標示以「闡揚三民主義、培養民族文化」為教育宗旨，並強調「民族精神、儒學教育、中文教育」的重要性。為達此目的而具體實施的項目則包含推行國語、改革學制、修改課程、編定教材、擴充師資等，以此揭示台灣未來的教育目標與發展方向。

雖然國民政府對於日本的殖民統治多採批判立場，並要求各界盡速「去日化」，尤其是廢除日語改用國語，台灣民眾確實也因歡迎祖國到來而興起各種學習國語的熱潮，不僅國語補習班到處林立，國語讀本紛紛印行，連廣播電台也進行國語教學節目的播放，但因台人歷來多以方言與日語為主，戰後初期國民政府卻以急就章方式與傳授標準北京話為目標，且因缺乏學習國語的參考書籍，因而產生不少學習問題。

時中國大陸《福建新報》筆名「心潭」之記者於民國35年（1946）來台北採訪時，即點出台人日語普及對國語學習不力的潛在憂慮，他在報導中說：「語言則日語的普及，更使我們怵目驚心，男女老幼台胞不但能講一口純熟的日本話，有許多小孩子，竟連台灣話也不會說的，這也可見他們普及日語的努力與成效了。」

戰後初期在台灣大學中國文學系任教的吳守禮（1909-2005），其發表在民國35年（1946）5月《台灣新生報》上的文章，更針對不同世代台人的日語讀解能力做出分析，文曰：

台灣的語言層可以分做三個階段。就是老年、中年、少年。老年級除了50年來沒有機會學日本話的一部分不用提以外，智識人的話語雖然大都是台灣話，生活語也是台灣話。但是語彙裏已經滲入不少的日本語和語法了。

中年級，除了一部分人沒有熟習日本話，大都能操日本話，看日文書寫日文，有的更因受的是日本教育，所以走思路作思想都用日本語的語法。這一層的人，有的雖然會說一口還很流利的母語，可恰因為母語已經由社會上退到家庭的一個角落，他們不得不用日語想東西。

台灣話的根幹雖然沒有搖動，枝葉的作用已經變了。少年級，這一層，不但學會了日本語言，有的簡直不會說台灣話，實際上最難脫離日本語的一層。

面對台人日語的普及，其實國民政府在二戰末期即已知悉，時任「台灣調查委員會」主任委員的陳儀（1883-1950）在民國33年（1944）5月致陳立夫（1900-2001）「關於台灣收復後教育準備工作之意見函」中就已提及：「（日人）普遍地強迫以實施日語、日文教育，開日語講習所達7千餘所之多，受日語教育者幾占台人之半數。」

而出身台灣彰化，在日治時期昭和6年（1931）起移住中國大陸，在中日戰爭結束前夕擔任「台灣調查委員會」委員的謝南光（1902-1969）也在民國33年（1944）時述說：

峨眉國小舉辦百年校慶時曾找出的一張老照片所拍攝下來的鏡頭，非常有意思。顯示當年日據時期的殖民台灣，與中國打戰，假想日軍出動飛機，攻打重慶城丟炸彈的場面。當時的峨眉公學校全體師生，人人頭綁白布，殺聲震天，塵土飛揚情景，讓許多老校友看了是感慨萬千！（圖：峨眉國小提供；文：陳權欣翻攝）

「倭寇統治台灣，第一階段在掠奪土地資源和台灣人的產業，所以它的教育方針是培植翻譯人員。第二階段為資本剝削，故特別培養下級技術人員。現階段的目標是培植忠勇奮戰的戰鬥員，教育方針是皇民主義思想的灌輸和體力的鍛鍊，因此公學校改稱國民學校，民國32年起實施六年義務教育，並且同時普遍推行日語運動，決定普及日語2年計畫，立付實施，凡是20歲至25歲的壯丁必須在此兩年內學習日本，準備於民國34年強徵入營，在民國32年，這些壯丁會說日語的有60%。」

【未完待續】