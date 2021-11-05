在私菸案中否認參與團購的陳敏華，順利晉升少將，現在被查出其實有訂50條私菸，當時是欺騙長官，欺騙社會。如果說謊才能升將軍，這樣的部隊能夠作戰嗎？

涉及私菸案的三位上校組長，當時升將官排名第一的楊文津坦承購菸，被調回海軍當幕僚後黯然退伍；而說謊否認的陳敏華反而可以後來居上，升任少將，這豈非告訴所有三軍將士，「說謊比做事重要」？

而最可悲的，是國防部以及國安局，對於陳敏華這樣一位「說謊將軍」，屁都不敢放一個。國防部說「國軍的人事作業，均在考量各項條件符合後，依法、依程序，公平、公正完成評選以及薦報，其他沒有評論」；國安局則說「陳敏華不是國安局的編制，只是特勤任務接受國安局指揮」，兩邊推來推去，顯然都知道陳敏華是蔡英文的人，得罪不起。

國防部與國安局的鄉愿，證明了陳敏華不是個案，而是冰山的一角。如果中華民國的將官都是「陳敏華們」，都要靠著說謊升官，就算買再多的武器，給這些將領來領導，有用嗎？

蔡英文想升自己人，無可厚非，但蔡英文的信任圈裡面，總有比較正直、不說謊，對得起身上這套軍服的軍人吧？還是說軍中只有陳敏華這種咖，願意效忠蔡英文？

陳敏華東窗事發後，還有臉留在位子上，只能說是羞辱自己；但也羞辱了中華民國國軍，以及堅持任用他的三軍統帥蔡英文。

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