政府於上周公布第三季GDP，由於民間投資比預期好，使得經濟成長優於預期，經此資料更新之後，今年經濟成長率升至6.01％，這是自2011年以來第一次升逾6％，這自然是個好消息。

然而，必須注意的是，今年經濟成長雖有好的成績，但是下半年以來通膨壓力持續升高，這一波通膨，起初來自全球需求的恢復，繼而來自原油、農工原料價格的推升，其間雖有需求拉動的成份，更多是成本推動所致。

根據統計，美國通膨率（消費者物價年增率）已連續五個月超過5％，歐元區日前公布10月通膨率也達到4.1％，我國通膨壓力也逐月升高，正因為如此，主計總處月底將上修通膨率。各國通膨率大概都創了十年左右的新高，雖然主計長朱澤民表示今年我國通膨率不會超過2％，惟綜觀全局，一切仍在未定之天。

眾所周知，成本推動型的通膨會抑制消費，削弱經濟成長動能，一旦預期心理失控，恐慌隨之蔓延，榮景便隨之消失，1974年石油危機時如此，1980年二次石油危機時如此，2009年金融海嘯之前原物料、原油狂漲的情況也是如此，通膨之後總是伴隨著衰退。我國今年經濟成長表現得好固然可以高興，但是眼前通膨的陰霾也不可輕忽，而此時此刻，在成長與通膨之間，執政當局得花更多心力去關注通膨。

通膨除了會干擾經成長的路徑，減弱經濟成長的動能，它還會讓貧富差距擴大，因為隨著百物齊漲，收入跟不上物價漲幅，中產階級及收入較低的家庭購買力將大減，其生活將更趨艱困。以二次石油危機為例，我國所得收入者十等分位組的第十位（高所得組）與第一位（低所得組）差距於1978年只有14.2倍，隨後三年通膨率狂升9.7％、19.0％、16.3％，所得差距遂於1980年擴大至15.8倍，通膨對分配的影響之大，於此可知。

我們再看2008年這一次通膨，這一年原油瘋狂大漲，於年初升破100美元，於7月衝破140美元，全球通膨率節節升高，台灣通膨率一度升破5％，不久，來自華爾街的金融海嘯席捲全球，舉世陷入蕭條，值得注意的是，這一波通膨除了重創經濟成長，也使得我國所得分配急速惡化，2007～2009年這三年的五等分位所得差距依序為5.98倍、6.05倍、6.34倍，差距擴大之速，歷來少見。

從1980年、2008年的例子可以明白，通膨之初，經濟成長通常還算正常，若其中有需求拉動的成分，有時還會更好一些，更繁榮一些，但隨著通膨率升高，預期心理出現，恐慌會讓通膨進一步升高，而為平息通膨對人民購買力的影響，政府可以調升公務機關的薪資，但是一般企業經營已備感吃力，自難以如政府部門一樣以調高薪資以對抗通膨，因此在通膨的重分配下，低薪家庭、中產階級受創更深，所得差距因此進一步擴大，從而民怨必然四起，而社會情緒也必更不穩定。

因此，我們認為，政府此刻投入龐大預算進行前瞻基礎建設等擴張性的財政政策之際，仍應關注這些擴張性政策對物價可能造成的影響，以避免公、私部門搶工、搶料而導致物價進一步上揚，須知，此時此刻，長期以來未敢調漲售價的業者正在觀望，只要公共費率出現什麼風吹草動，必然會激活他們的預期心理，而使得百物皆漲，一發不可收拾，而如此一來，隨著物價大漲，必然會壓抑民間消費動能，今年雖有漂亮的經濟成長數字，明年的情況就很難說了。

其次，通膨加深貧富差距這件事上，政府雖已透過基本工資的調升，緩解了部分影響，但是國內就業者高達1140萬人，其中受民間僱用的上班族逾800萬人，受政府僱用的約100萬人，還有許多自營作業者、無酬家屬，政府能力所及也僅止於公部門100萬人，一旦通膨席捲全台，絕大多數人的收入都將為之縮水，而經濟弱勢者受創尤深，從前述1980年、2008年的歷史經驗即可知曉，貧富差距必因通膨而擴大，縱使經濟成長有多漂亮，也難以獲得民心，此事非同小可。

儘管今時不同往日，全球已不容易出現1980年的停滯通膨，但是人心因通膨而恐慌的反應，今昔並無差別，所得分配因通膨而擴大的情況，今昔也無差別，無論採取什麼政策，務必緩解這一波通膨，否則混亂的局面將難以收拾。兵法上所謂「攻心為上」，在緩解通膨這件事上也須攻心為上，能消除通膨預期的政策，才是上策，其餘皆屬下策。