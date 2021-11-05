美國國防部公布年度中共軍力報告書，其中第六章詳述雙方軍事交流管道、機制與運作狀況。看來過去幾年來華盛頓與北京關係雖然緊張，但溝通交流機制仍能運作；即使最具對抗性的軍事體系，都持續推動軍事交流，期能避免誤解誤判，進而消弭危機與衝突於無形。

報告書中詳列雙方交流各項資料，並坦承部分對話運作不盡人意，亦透露許多並未對外揭露的高層通聯與對話細節。這些內容證明，外界很難透過媒體報導掌握雙方互動的全局。

華盛頓與北京軍方仍能維持交流、避免誤判，台北與北京交流完全中斷，並對華盛頓死心塌地討好效忠，讓華盛頓左右逢源、掌控全局，將兩岸玩弄於股掌之間；搞成此種態勢，咎由自取怨不得人。

五角大廈詳列兩強軍事往來流水帳，其中不免牽扯台灣，請問國安團隊，是否掌握全部資訊，或是被蒙在鼓裡，只得到美國願意給的資訊？

台灣究竟當棋手加入對局，抑或只是棋子任人擺佈，就看是否願意與對岸誠意對話！

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