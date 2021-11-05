美國《星條旗報》3日報導，美五角大廈最新版《中共軍力報告》披露北京開始興建至少3座洲際彈道飛彈井發射場，每個發射場涵蓋數百個新型洲際彈道飛彈發射井。2027年以前，北京擁有的核彈頭數恐達700枚，到了2030年可能達1000枚，與美國（3750枚）的差距開始縮小。

11月23日，美國桑迪亞國家實驗室一個視頻展示了F-35戰機發射B61-12型號類比核彈頭。外表上，B61-12核彈與在美軍中大量使用的聯合導引炸彈（JDAM）很相似，不過JDAM爆炸當量在2000磅TNT以下，而前者當量最高可達34萬噸。

從這些報導可以看出，美國政府正在炒作以核武嚇阻為基礎的冷戰議題。當初是美蘇對戰，現在換成了中國。

上世紀冷戰期間，美國是全世界最強大最繁榮的國家，在冷戰初期，唯一的對手蘇聯遠不是美國的對手。但是美國需要一個對手，即使這個對手並不是這麼強大。蘇聯不夠強大是不是？美國就讓它「強大」。

於是美蘇兩國開始了軍備（核武）競賽，特別是在核彈頭數量方面的競爭，SALT-I、SALT-II、START-I、START- II都是當時流行的限武談判名詞。限武談判只限制舊型核彈頭數量，但從不限制新一代核彈頭的發展，軍備競賽終於拖垮了蘇聯。

美國的3750枚核彈頭可以毀滅中國十次，現在中國核彈頭數量僅有美國十分之一，數量雖然不大，足以摧毀美國一次，一次就夠，十次就太超過了。

更可怕的是，原本核武器是戰略工具，沒人敢真的動用。但美軍F-35試射的B61-12核彈是戰術核武，是可以在戰場使用的。美國政府打算拿這個戰場核武器嚇唬誰呢？

美國政府正在把核戰變為真實，若把廣島長崎的遭遇聯想在一起，我們不得不懷疑美國「白人至上」主義者認為某些種族活該如此？

看起來，美國嫌中國的核武器數量太少，構不成美國對手。中國保守沒關係，美國開始幫中國吹牛灌水。不然大家一起談，再現冷戰風華。

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