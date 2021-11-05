堂堂號稱｢民主進步｣的民進黨六都市長人選，居然只能由黨主席用提名徵召的方式產生，把全國老百姓大牙都笑掉了，相對於國民黨主席廝殺的程度，別人可以搞民主，｢民主進步黨｣卻在開倒車。

不僅他黨人士瞧不起，民進黨內部也雜音四起，正國會就提出抗議痛批秘書長林錫耀，你罵他幹嘛？罵死他也改變不了後面大人的一個眼神。鄭文燦說，按照過去黨內機制，主席會充分徵詢各方意見，進行實質討論。是啊！請問誰敢造次？誰敢觸怒龍顏？不，鳳顏！

固然傳統上應該尊重「現任優先」，正國會的｢媽祖婆｣應該識相點不與黃市長爭，但話說回來，新潮流的｢賴神｣當初可以跟現任的總統爭，為什麼現任市長的位子就不行？鄭文燦是得了好就賣乖，處處幫主子圓場，你太子爺不聽話照樣把你換掉，賴清德、蘇貞昌都在後面虎視眈眈著哪。

所以2022六都人選只是小英總統的前菜，把這些驕兵悍將都擺平了，後小英時代才能順風順水。2024她會照樣來個｢欽定人選｣，不信等著瞧！

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