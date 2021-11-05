在台灣，民調問卷設計往往是計畫主持人潛意識偏見的投射，以至於民調成了特定政黨和政治目的工具，卻不能反映真正的民意。台灣民意基金會最新民調的一道問題，即是一例。

這道問題如是問:「有人說，『兩岸戰爭恐無法避免，一旦開戰，台灣內部親中勢力會作怪，不團結對外，是一大問題。』請問您同不同意這一項說法？」55%贊同、37%不同意。政黨支持者方面，民進黨支持者中，65%同意、29%不同意；國民黨39%同意，57%不同意；民眾黨55%同意、43%不同意；時力61%同意、36%不同意；台灣基進90%同意，只有10%不同意。中性選民，46%同意，33%不同意。基金會董事長游盈隆據此率爾判斷，調查結果，透露了台灣社會內部存在一個既廣且深的憂慮，可稱為「反施琅情結」。

這道問題至少有兩點誤謬。

一、這是道標準的誘導式複合問句。問題先設定一個前提:「兩岸戰爭恐無法避免」，接著，又設定不團結對外的原因就是「內部親中勢力作怪」。受訪者回答同意或不同意，究竟指的是前面「兩岸戰爭無法避免」的敘述，還是後面「親中勢力作怪」的說法?

二、根據上次大選結果，台灣全體選民中支持民眾黨、時力和基進的比例相當有限，基金會的「精準」抽樣竟然可以抽出足夠的三小黨支持者，並精準地分析出他們對特定問題的看法?真可謂從一粒「沙」探索民意了!

假如，問題設計改為「有人說『兩岸戰爭恐無法避免，一旦開戰，執政者會先行搭機離開台灣，不團結對外，是一大問題。」不知道調查結果又會是如何?這樣一個既廣且深的憂慮，是不是可稱為「反阮文紹情節」?

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