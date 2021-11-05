從小在芝加哥出生長大的吳弭(MichelleWu)當選為波士頓200多年來第一位女市長，她也是繼舊金山已故市長李孟賢後又一位當選美國大城市的華裔市長，吳弭在當選後發表感言，在提到自己勤奮參選有志竟成時，她特別用中文說了一句：「這些都可以成為現實」，她的話語感人至深。

吳弭的父親1979年畢業於台大化工系，來美就讀伊利諾理工，吳弭於1985年出生於芝加哥南部黑人區，在父母離異，家庭失和後隨母親與妹妹搬到西北郊區巴靈頓市，高中以優異成績畢業獲總統獎學金到哈佛大學就讀，先後取得學士與法律博士學位，她能說流利中文，口才無礙。

吳弭的身世與歷程中最令人感動的就是她具有孝順美德，曾為了照料患了精神病的母親而辭去波士頓的工作搬回芝加哥服侍母親與年幼妹妹，並開了一家松葉茶樓小餐館養家餬口，那種吃苦耐勞的精神支撐她返回哈佛修完法學博士，開始在波士頓市府工作，並把母親和妹妹接來照顧。

或許是孝感動天，吳弭非常幸運能在哈佛就讀時成為伊莉莎白·沃倫的學生，並成為沃倫參選聯邦參議員的助選員，得與有色人種、LGBTQ團體、退伍軍人以及女性主義團體等組織接觸交流的機會，在沃倫勝選爲麻州首位女聯邦參議員後，也為吳弭開闢了一條從政道路。2013年吳弭選上波士頓市議員，成為該市第一個亞裔女議員，當時她才28歲；2016年，吳弭又獲得全體議員一致通過，使她成為波士頓首位非白人女議長。

吳弭這次投入市長選戰，也是因緣際會，因為波士頓市長沃爾什在被拜登任命為勞工部長後職位空缺，所以在沃倫強力支持下，吳弭憑藉著自己卓越的領導才能以及在市議會多年的歷練最終在市長選戰中脫穎而出。

吳弭從政成功最重要因素是憑著自己的本事，加上貴人相助，不過政治這條路荊棘滿佈，就連她的恩師沃倫曾在2020年總統大選民主黨內初選民調領先全力闖關白宮都不得其門而入，吳弭說她的下一步是要把波士頓建設成每個人的城市，她有宏觀願景與規劃，並有璀璨前程，讓我們衷心祝福她！

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