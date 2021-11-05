施明德掀出底牌，表示江鵬堅不但在人生的晚年，向施明德承認自己是調查局線民，而且講了「謝長廷也是」。至此已經成為謝長廷與施明德的可信度對決，台灣人民會相信誰？

按照謝長廷的講法，那就是施明德捏造「江鵬堅承認自己是線民」的整個過程，並且虛構謝長廷也是線民；但這沒有辦法解釋，為什麼江鵬堅可以擁有那麼多「調查局才有的資料」，再者，施明德為什麼要吃飽飯沒事做，來攻擊江鵬堅？

而若施明德所言為真，則江鵬堅、謝長廷都是線民，謝長廷現在矢口否認，只是為了維持自己的政治行情。施明德的講法可以合理解釋謝長廷的行為，並且謝長廷一口咬定江鵬堅「絕對不是線民」本就有違常情，謝長廷頂多能說「我相信江鵬堅不是」。

施明德這輩子坐了兩次政治囚牢，總共二十五年；謝長廷卻從未做過一件讓自己吃虧的事，「退出政壇」的承諾跳票更是言猶在耳。兩人之間誰比較可信，台灣人民自有一把尺。

黃信介曾經提醒江鵬堅：「言行愈強硬，愈支持本黨，愈打擊國民黨的……那種人你更要特別注意。從前○○○比我強硬10倍，結果是調査局派來的。」原因很簡單，線民知道自己有免死金牌，為了打入核心，更是敢衝敢撞，喊打喊殺。

謝長廷是不是線民，那是過去的事，但現在高舉「抗中保台」，整天希望兩岸衝突的民進黨內，有沒有對岸的線民，影響著台灣的現在？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※