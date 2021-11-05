大陸軍事雜誌《現代兵器》上刊出轟-20想像圖，引起外界關注是否轟-20即將完成正式現身。（圖／微博）

中時新聞網一篇關於解放軍最新隱形轟炸機轟-20的報導，讓沉悶已久的大陸軍武圈有了新的議題，畢竟這項尖端武器研發的困難度難以想像。

大陸軍事有一個特點：保守。所謂保守是指在態度上保守，但在技術方面突飛猛進一點都不保守。例如中國政府於2003年宣佈殲-10A成功首飛，但殲-10A早在1998年就已經於南昌機場服役，官宣總是比事實慢了好幾拍。2011年1月美國國防部長蓋茲訪問中國的第二天，殲-20成功首飛。之前他對美國媒體宣稱，中國第五代戰機10年內不會出現。

本次珠海航展中，殲-20總設計師楊偉和殲-16總設計師孫聰在記者會表示，年底前大家就會看到轟-20，這是官方關於轟-20最正式的說法，只是大家還搞不清楚轟-20的諸元。在技術方面大家不必質疑，像是發動機、匿蹤材質和塗料等等，都是成熟產品，大家最感興趣的是氣動外形。

不可否認，早期解放軍技術以抄襲為主，但現在已經過了逆向工程的階段，開始研製許多新武器，轟-20就是其中之一。如果轟-20抄襲美國B-2，就太令人失望了。當然，為達到匿蹤效果，許多設計相近是不可避免的。

例如B-2尾部呈“M”形，如左圖所示;而轟-20尾部則是三角形，如中圖所示。

（作者提供）

除此之外，轟-20外形氣動採用變體尾翼，即在尾部配備兩片舵。當舵面放平時，可以充當主翼的一部分，追求隱身最大化。當舵面上下旋轉時，可充當水平尾翼（如右圖所示，紅色虛線是B-2尾部），追求升力的最大化。而當舵面豎起，則又可以充當V型尾翼，追求飛機操控和航向穩定的最大化。

大家的認知，飛行器一旦採用大展弦比飛翼佈局就無法超音速飛行，B-2、B-21、或是X-47B、RQ-170都是如此。但是轟-20改成小展弦設計、加上新發動機（據聞是渦扇-15），還是可以超音速飛行，甚至是超音速巡航的。比較麻煩的是變形尾翼，翻起來之後可能增大RCS反射值。

如果轟-20的變體尾翼上翻45o後，在X-Ku波段隱身能力減弱，比水平尾翼的RCS高出約5 dBsm，可見尾翼打開會顯著降低了全機RCS特性。

但是轟-20在大部分飛行階段變體尾翼都是放平的，以保持最低的RCS反射值，匿蹤性和B2、B21相同。真正需要變體尾翼豎起的時候，是在起降或在近距離纏鬥階段，此時無需考慮敵方的雷達探測。

隱身性RCS不是問題，真正的問題是在超音速飛行階段，飛機的紅外特徵將明顯高於雷達特徵，豎起變體尾翼，會增加雷達反射面積，但不會致命。真正要關注的，是考慮如何降低飛機的紅外反射特徵。

變體尾翼還有第三種狀態，即旋轉狀態，充當水平尾翼，以便在近距離纏鬥。這個技術並不難，殲-20的尾翼就是全動式，而轟-20借用許多殲-20技術，照搬過來即可。

轟-20真的來了！按照過去官宣慢好幾拍的經驗來看，轟-20很可能已經服役、而且很可能已經協同殲-20來過台灣，只是國軍不知道而已。（作者為台灣國際戰略學會研究員、法國博士）

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