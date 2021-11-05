CNN提到，在最近一次的共機擾台之前，美台官員就已討論F-16V戰機提前交付的可能性。圖為台灣F-16V於雙十國慶時飛越總統府上空。(圖/中央社)

共機頻繁擾台引起國際關注，圖為空軍F-16戰機監控共軍轟六。（國防部提供）

英國「經濟學人智庫」（EIU）列舉影響明（2022）年全球成長及通貨膨脹的10大風險，其中與台灣有關的是「中美關係惡化，迫使全球經濟完全脫鉤」及「兩岸爆發衝突，迫使美國介入」2項。生意人「在商言商」，對周遭的風吹草動特別敏感；但看近期台美中三邊關係的發展，明年台海形勢除非發生擦槍走火，否則應是「有驚無險」。

中美存在結構性矛盾，對抗難以避免，但「鬥而不破」符合雙方領導人的利益。美國總統拜登宣稱「不首先使用核武」的說法，在美國國內引起爭議，但凸顯拜登致力避免兩個核子大國「相互毀滅」的危險；中共總書記習近平則已近2年未安排外訪行程，應是「安內重於攘外」。面對明年將召開的中共「二十大」，習不願被外務纏身。

「鬥而不破」反映在最近雙方對「台灣問題」的立場。美國國務卿布林肯10月31日在義大利羅馬與中共外長王毅會面時表示，華盛頓反對北京單方面改變台海現狀；王毅不甘示弱，反指美國支持「台獨勢力」，是造成台海緊張的主要因素。雙方唇槍舌劍，但幕後的作業則是充滿玄機。

蔡總統在國慶演講提出「互不隸屬說」，以及隨後透過CNN表達願與北京對話，並釋出美軍在台協助訓練的訊息。這些舉動應已事先照會美國，甚至可能獲得美方背書。美國主管印太事務的官員康貝爾（Kurt Campbell），去（2020）年12月8日在一場視訊演講中表示，他不支持「台獨」，但期盼兩岸緊張情勢趨緩，並能恢復某種程度的對話；但康貝爾也直言，這超出美國的能力範圍，且「球在北京那方」。蔡總統的作法和康貝爾的說法「不謀而合」。換言之，台美都不期待兩岸關係會有重大突破，但要表明「錯不在我」。

美國在台灣背後遙控，基本上還是維持「戰略模糊」立場。美國國務卿布林肯近期受訪談到美國「一個中國政策」時，顯得支支吾吾，詮釋拜登「防衛」台灣的說詞時，也是不置可否；尤其美國政府近期討論台灣「有意義」參與聯合國事務時，雖然批評中共「誤用」聯合國大會2758號決議排除台灣，但沒有明確表示美國將採取何種行動支持中華民國「重返」聯合國，或以台灣名義「加入」這個國際組織。美國當然了解，這是一項「不可能的任務」，那美國的動機何在？

按照中國大陸學者的說法，美國「企圖藉突破禁忌，使中共陷入首尾無法相顧，且內外無法協調之境地，以遏制中共。」但我認為，美國是要為中美未來的高層對話累積籌碼，同時也在等中共出牌。

中共國台辦副主任劉軍川日前表示，兩岸統一後，「台灣的和平安寧將得到充分保障、台灣的經濟發展將得到充分增進、台灣同胞的民生福祉將得到充分提升、台灣的文化創造將得到充分發揚、台灣同胞的對外交往將得到充分拓展。」劉軍川的話意味著，中共已就「統一」問題展開超前部署。「和平統一」必須經過一個談判過程，國台辦發言人以「騙術極其低劣」回應蔡總統的CNN訪談；劉軍川在論及對台「讓利」時，講的又是統一後的事；顯然中共是著眼於「後蔡時期」的兩岸關係，已沒有將蔡政府視為談判的對象。

中共的談判對象是美國，眾所矚目的「拜習會」能否成局，具有指標性的作用，將影響中共「二十大」前的中美關係，當然也會衝擊到兩岸關係。如果「拜習會」順利召開，代表中美已暫時擱置「台灣問題」的分歧。華府會繼續支持台北，但不會跨越北京可以容忍的底線；如果「拜習會」破局，需要提高警覺的反而是台灣，因為中共會劍指美國，在台海展開具有「威懾」性質的軍事行動。但因為中共至今沒有放棄「和平統一」台灣的路線，因此明年台海形勢雖不會風平浪靜，但也不至於波濤洶湧。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）