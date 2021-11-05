行政院促轉會成立已3年，威權時期曾長期在軍監服刑，一度絕食抗議，若非強制灌食就會斃命的前民進黨主席施明德，絕對是不折不扣的政治犯，理應得到平反與彌補。然而，施明德不但主觀認為轉型正義未使正義獲得伸張，甚至指控民進黨政府掩藏史料。一個最具指標性的政治受害者，在民進黨執政下卻調閱不到自己當年的資料，轉型正義顯然出了問題。

平庸的邪惡成時代的眼淚

施明德揭露，當年美麗島辯護律師，也擔任過民進黨主席的江鵬堅，死前曾向他坦承自己是調查局線民；施並透露江鵬堅告訴他，謝長廷也是線民，引起黨內外軒然大波。從1977年中壢事件開始，到美麗島事件、美麗島軍法大審，情治單位絕對留下大量的情蒐紀錄，江鵬堅、謝長廷若是臥底線民，也會有工作紀錄留下來。那麼，為什麼其他政治犯都可以閱讀資料，獨獨施明德看不到？民進黨想要掩飾什麼？威權時代史料是台灣共同的歷史軌跡，誰給了民進黨政府壟斷並當成政治攻防工具的權力？

哲學家漢娜．鄂蘭研究納粹戰犯艾希曼後，提出「平庸的邪惡」概念，指人很容易因淺薄、無能、愚蠢而隨波逐流，犯了罪卻無自覺。台灣年輕世代可能以為白色恐怖是一群惡魔般的情治人員，威逼得廣大百姓瑟瑟發抖。事實上，真相更接近於鄂蘭所指的「平庸的邪惡」。當時政府嚴密控制社會、強力打壓反對意見，軍警檢調情治單位都派出人員偵察社會動態，也雇有合作線民提供線報。

這些情蒐人員也就是賺個薪水過生活。不可否認，情蒐是一種地下權力，而且是很強大的權力，其中必有腐敗濫權，因為人性本就有霸凌謀私的陰暗面。情治人員掌握的線報愈多、抓到的罪犯愈多、罪行愈重，績效就愈好，所以偵訊人員無不想小事化大，受害者也面臨交代出更多同謀的身心壓迫。這些情蒐偵訊乃至起訴判刑的人，大概都認為自己只是聽命行事，不是惡毒的加害者。而一般民眾在權勢下怯懦、在誘惑下貪心、被當政者洗腦而不自知，也都只是人性。施明德被政府描繪成十惡不赦，被捕時還有民眾放鞭炮慶祝，在那個資訊被控制、黨政威權強大的年代，很多人平庸地成了時代的一部分。

真相被蔡政府握在手裡

那些都過去了嗎？沒有，因為蔡政府追求的轉型正義，心態和過去差不多。黨產會無視憲法對私有財產的保障，球員兼裁判地對國民黨抄家奪產；促轉會爆出「東廠事件」，前副主委張天欽在討論「除垢法」時，把促轉會比成東廠，說可操作追究侯友宜的威權責任。揭發此事的吳佩蓉指出，如果用不正義的人、不正義的手段去推展轉型正義，無異於請鬼開藥單。當時的主委黃煌雄為此請辭並發出聲明，要求謹記促轉會不應成為特定個人、政黨、政權的工具或打手。看看促轉會或黨產會的所作所為，看不到超越黨派的正視史實，只看到打手囂張跋扈，當政者無視法令用東廠和錦衣衛手段打壓異己。

這些主事者，與其說對國民黨深惡痛絕，更大可能是在努力當個好打手，以向當權者表忠，希冀在權位上更有長進，和國家通訊傳播委員會（NCC）開民主倒車關中天電視一樣，是為權力者當馬前卒，和當年為威權服務的工作者並無不同，也和艾希曼一樣平庸而邪惡。

前不久促轉會主張拆除中正紀念堂蔣公銅像時，台北市長柯文哲提到曾與波蘭前總統華勒沙談到轉型正義，華勒沙建議：一、解決過去的問題；二、避免以後再發生；三、追究過去的責任。如果把第三列為第一順位，保證亂七八糟產生反效果。台灣的轉型正義正是一路喊殺喊打，真相被民進黨政府握在手裡，血淚成了政治彈藥，這對民主路上的前輩，是多大的輕侮？

轉型正義不是膚淺的追殺，而是警覺於權力容易濫用，深省人性在權力下的扭曲，並引以為鑑，讓未來的當權者都戒慎恐懼，不讓邪惡再複製，而不是誰執政誰就拿著這把大刀作威作福。沒有任何正義能夠藉不正義的手段實現，民進黨政府若不及早更正錯誤，轉型正義將成為歷史羞辱的一頁。