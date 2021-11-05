過去大陸台商常消遣自己是「爹不疼娘不愛！」意思是兩岸關係不睦時，常成為「皮球」被兩邊踢來踢去。蔡政府上台後這現象更明顯，疫情高峰期「小明」的待遇就是寫照，如今春節將至，政府考慮半天推出「10+4」檢疫方案，試問，這真有考量台商的需求和便利嗎？看來只是再次讓台商體會到人間冷暖而已。

台商對兩岸的貢獻度，中共領導人從胡錦濤到如今的習近平無不大力讚揚，習近平更在2018年博鰲論壇會見台商時表示「大陸改革開放，台商應在功勞簿記一筆。」今年前3季，台灣對大陸的貿易順差已突破1200億美元，台商居功厥偉。

但民進黨政府總不在乎台商感受，拿10+4春節檢疫專案來看，10天防疫旅館後雖可4天居家檢疫，但卻規定1人1室，隨後仍要7天自主管理。有多少台商因疫情已兩年沒返台省親了，這方案難道是為台商老闆量身訂製的？完全沒考量到台幹光兩岸隔離加總就逾1個半月，如何工作、省親兩頭顧？更扯的是， 疫情指揮中心竟提分批返台的建議，難不成官員認為春節返鄉不具意義？還是推個「三班制」更好處理些？台商聽了無不搖頭說「這不是辦法，不回家了！」

指揮中心或有整體考量，如春節返台包括散居各國的台僑，防疫旅館數量是否夠等因素，但更應考量大陸台商的特殊性，「專事專辦」才是，而不是總將台商放在政策末端，甚至成為政治犧牲品。

指揮中心被外界批評後還不肯改弦易轍，是因為承認大陸的科興、國藥疫苗會踩到指揮中心的痛處，還是即使國內年底兩劑施打率達6成，仍然沒能力推出「疫苗護照」？指揮中心若老實講，或許民眾觀感還好些，如今看來，推出原地踏步的檢疫方案，原因只有一個，就是政府毫無作為。不然呢？