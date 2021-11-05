美、中兩強為台灣問題你來我往，美國參謀長聯席會議主席密利強調，「美國軍隊絕對有能力保衛台灣免受中國的攻擊」；《人民日報》則發表「正告美方」的評論文章，強調「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，要求美方「在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事」。美中為台灣問題言詞交鋒並非第一次，今年3月前印太司令戴維森在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上就表示，北京的統一時間表將比預期更早，為取代美國的領導地位，中國10年內就會威脅台灣，甚至提早在6年內攻台。美國最新公布的《中國軍力報告》更指出，中國的目標是在2027年迫使台灣依北京的條件進行談判。

美為維護霸權地位而戰

戴維森的「6年攻台論」引起各方對台海安全的關注，美國，日本、澳洲政要紛紛發表保台的主張，尤其日本反應強烈，內閣重要官員多次表態，中國如果侵犯台灣，日本有可能行使受限的集體自衛權；台灣若發生問題，美、日要聯手防衛台灣。

澳洲總理莫里森亦表示，澳洲政府對台政策堅定不變，如中國武力犯台，澳洲將履行支援美國及盟友的承諾。歐洲雖然沒有發表「抗中保台論」，但不時傳出憂心台海是「世界最危險的地方」。歐洲議會議員近日組團訪台，宣示對台灣的支持與對台海危機的關切。

全球一片關切台海危機之時，蔡英文總統卻趁機添柴加火，雙十國慶講話提出「中華人民共和國與中華民國互不隸屬」的「新兩國論」，更刻意對CNN透露美軍在台協訓國軍的訊息，兩岸關係緊繃的程度上升到最高點。

可議的是，儘管兩岸危機達到最高點，民調卻顯示多數台灣民眾不相信國軍已做好應戰準備，更有超過6成民眾相信美國會為台灣而戰，完全忘了美軍自阿富汗撤軍的窘境及越戰的「西貢時刻」。台灣民眾不認為自己的軍隊能戰，卻認為美軍會為台灣而戰，試問，美國民眾會怎麼想？

美國前國防部長卡特說得明白，《台灣關係法》沒有要求美國一定要防衛台灣，但美國需要做好防衛台灣的準備。他還說，美國不會在台灣海峽打仗，因為台海就在中國旁邊，但會在其他美國想打和會贏的地方打。美國不是為台灣而打，而是為美國自己打、為維護美國霸權地位而打。

形勢混亂對民進黨有利

倒是美、台到底為誰而打的辯證邏輯還沒搞清楚，民間卻先出現躁動的現象。大陸商務部11月1日晚間發布通知，鼓勵人民儲存必需品，以滿足日常生活和「突發情況」的需要，引來有關備戰，甚至大陸要「攻台」的解讀。第2天大陸商務部官員緊急澄清，這是基於菜價上漲、疫情等做出的工作部署。

大陸網路平台11月2日四處流傳人民武裝部向預備役退伍軍人發送的短信截圖，圖中顯示「台灣問題嚴峻，望各位能做好隨時召回準備，確保招之即來，來之能戰，戰之必勝！」等文字，後來也證實是謠言。

台灣說事、大陸網民造謠，都不是正常現象，造成這種現象是美國與台灣鼓吹「抗中保台」。民進黨為了2020年總統大選，以「抗中保台」論述販賣「亡國感」，時至今日，大陸軍機不斷擾台，美國也跟進「抗中保台」，美中台關係進入惡性循環。

民進黨刻意製造台海危機，似乎在實踐毛澤東所說，「天下大亂，同時又是形勢大好。大亂和大好要辯證地看，敵人越亂越好，敵人罵我們越凶，我們就對了。在這個地球上，哪個國家內部怎麼亂，哪個集團內部怎麼亂，天下大亂具體表現在哪些方面，要研究。亂的形勢對我們有利，至少可以爭取更多時間。」。

民進黨在這種心態下，盡其所能把所有政治競爭都上限到「抗中保台」的高度，以爭取更多的空間與時間，連公共政策性質的4項公投都被上升到「抗中保台」，只要能贏，對民進黨來說，沒有什麼不可以！

兩岸現在最重要的不是搧風點火、製造矛盾增加誤判的風險，反而是發出理性的聲音，為兩岸降溫降火，這才是人民之幸，國家之幸。