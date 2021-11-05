最近台海情勢緊張，台灣島內各地也出現軍隊加強演訓、坦克車四下調動的現象。在這個關頭，民進黨政府沒有向人民說實話，還持續宣傳一些「台灣已經做好防衛，美國會出兵協助台灣」的假象，令人遺憾。

戰爭的可怕，只有經歷過實際戰爭的人才會知道，才懂得和平安定的重要。在民進黨宣傳洗腦下的台灣年輕一代，對戰爭會大量死傷，家鄉會被炮火毀壞的後果一無所知，可能還以為對陣大陸作戰就像打戰爭電動遊戲一樣，game over後，還可重來。

《孫子兵法》說「不教而戰，謂之殺」。蔡政府在處理兩岸關係上，先是犯了「招戰」的大錯，然後對年輕一代「不教而戰」，等於驅使他們到戰場上當砲灰，要他們死。

歷史經驗顯示，掌握國家大權的政治人物，最首要的責任是追求人民的福祉，不能給人民帶來災難。因此，所有國家的領袖即使建立強大的軍事力量，其終極目的都不是在求戰，而是在「避戰」。

兩岸之間，不論從土地、人口、軍事力量等角度比較，台灣都遠不如大陸。在中國大陸一再強調要收回台灣的現實情況下，台灣執政者最大的智慧，就是如何拿大陸的「和平統一」作文章，避免讓大陸走到「武力解決」的地步。

沒料到蔡政府不為台灣人民子子孫孫的福祉著想，在完全執政後，先是否認有九二共識，綠營立委又不斷想修改法律，把對岸定義為「敵國」，讓北京認為蔡政府在推動台灣獨立，逼對岸官方講出「台獨沒有好下場、台獨就代表戰爭」之類的狠話。

前幾天，幾位朋友聚會，不免談起最近兩岸緊張的情勢，有朋友對美國總統拜登公開宣稱會協助台灣對抗大陸的話感到振奮；也有朋友擔心一旦兩岸開戰，60多歲的退休人士都會被動員上戰場。這種討論現在很普遍，但這樣的說法是錯到家了。

首先，拜登及美國政府都沒有明說美國會出兵協助台灣，他們只是承諾，會協助台灣做好防衛。換句話說，就是請台灣人拿出更多錢來買更多美國的武器裝備。至於打仗，當然是你們台灣人自己去打。

至於動員後備軍人上戰場的事，台灣很多人太過樂觀，我當場就告訴朋友說，放心，輪不到動員我們這一代的人上戰場，因為，很可能連動員後備軍人的動員令都還沒發出，兩岸戰爭就結束了。想保衛台灣，都還沒機會打到仗呢！

或許有人會批評我這番說法，長他人志氣，滅自己威風。但兩岸軍事力量差距極大，我們現有部隊的訓練量不足，被徵調去當兵的年輕人大多只服4個月「戰鬥營式」的兵役，根本上不了戰場，這是難以否認的事實。

而最可怕的是，民進黨政府只宣傳「台灣有防衛能力」、「美國會協助台灣防衛」這類經不起驗證的表象，而從來不告訴台灣人民一個最基本的事實就是，即使美國會出兵幫助台灣，但兩岸一旦開打，戰場不會在大陸，也不會在美國，而一定是在台灣這塊土地上，炮火蹂躪的一定是台灣的土地和人民。

蔡政府屢屢做一些挑釁對岸的台獨動作，卻又不誠實地告訴台灣人民，未來可能因此遭到戰爭的威脅，做足了「不教而戰，謂之殺」的愚蠢行徑，要台灣人用生命財產為民進黨埋單。想來真是可悲！