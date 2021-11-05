兩岸關係從2016年以來，進入冷和平狀態，雖然雙方唇槍舌戰不斷，但始終沒有擦槍走火。然而自蔡英文總統第二任以來，危險情勢卻似乎不斷上升。自兩岸分治以來，危機、衝突其實才是主旋律，熱戰不只一次，冷戰更不在話下，以穩定性來說，70多年以來，其實只有馬政府時期是處於極低的衝突風險之中。因此考量到這幾年國際與兩岸的結構變化，當前的冷和平或許才是短期未來的新常態。

這也就意味著，各式危機，進而可能引發的衝突，甚至是全面戰爭，都是台海未來可能的選項。面對戰雲密布，蔡政府是否有做好準備了？日前《華爾街日報》就發布一則報導，分析內容指出國軍當前準備不足、士氣低落，難與中共抗衡。

外媒的評論未必正確，然而近期台灣民意基金會的民意調查，就值得深思。數據顯示，面對中共可能武力犯台，僅43.7%的民眾認為蔡政府已經做好軍事與非軍事的充分準備，而有47.6%認為準備並不充分。特別的是，作為義務役和後備軍人主力的25歲至34歲族群，也就是爆發戰爭時，要與20萬志願役並肩作戰的兵源，認為準備「非常充分」的竟然是驚人的0%，「還算充分」也只有40.2%，遠低於不充分的56.8%。

而在被問及，如果中共明天武力犯台，對國軍有效防衛台灣的能力，也同樣出現，25至34歲族群沒信心的比例高於有信心的情況，前者為48.4%，後者為46.8%。其中，「非常有信心」也相較其他年齡層明顯為低，僅8.5%

從台灣民意基金會的民調數據來看，很明顯的，作為我國國軍與後備軍人主力的25至34歲族群，相較其他年齡層，明顯對當前的備戰信心更加不足。這是赤裸裸的國安危機。

面對兩岸將近20倍的軍費差距，在人口、經濟規模有明顯差距的情況下，台灣社會的民心士氣對於國家安全可以說是至關重要。蔡政府官員時常說不畏戰，但這絕不能僅止於口舌之快，而必須要有具體的規畫，將國防建立在社會基礎之上。

否則就目前來說，有高達64.3%的民眾並不同意兩岸戰爭遲早會發生，僅28.1%認為會的情況下，倘若戰爭一旦爆發，認知落差就很可能造成嚴重的國安問題。更往前一步來說，如果多數民眾認為兩岸戰爭永不發生，這樣的民意趨向也可能影響決策方向，往更危險的處境前進。

70多年以來，兩岸多數時刻都有衝突或戰爭的可能，美方的嚇阻意願與能力、中共戰略決策的內在運作邏輯，以及目前台灣社會的認知，其實都是相當重要的變項，將決定台海是否走向黑暗時刻。

美方的戰略模糊或清晰與否，其實並不是重點，因為以當前的國際體系來看，其實是進入到「結構清晰」、戰略彈性的階段。美國勢必會壓制中共成為區域霸權，而中共也必然會用盡手段擺脫束縛，這是東亞的主旋律。

蔡政府的問題，就是明知國際體系邁入險峻環境，但卻選擇不斷大內宣，塑造中共不敢打、打不贏的社會認知。但這樣的形塑，卻反而會讓台灣脆弱化，這才是真正的國安危機。（作者為前國民黨青年部主任）