就在美國國防部發表新一年度《中國軍力報告》警告大陸將在2027年對台「以武逼談」之際，參議院共和黨籍參議員又提出「台灣威懾法」草案，計畫授權政府撥款每年20億美元支持台灣防衛。北京最高層反覆強調和平統一，但樹欲靜而風不止，美方與民進黨政府聯手迫使北京考慮或準備武統台灣，實質上就是加速台灣要塞化、刺蝟化的定位。

過去美中關係長期曾存在「3T爭議」，即西藏、台灣與貿易，故對岸輿論和學界往往將美方對台海議題的介入，簡單視為「台灣牌」，是美國用來與北京討價還價的。但自從川普、拜登兩屆政府確立與深化對中競爭與抗衡的路線以來，台灣在美國眼中已經不再是一張「牌」或者籌碼了，而是視為複製當年成功拖垮蘇聯的對中「新冷戰」策略主軸。

換言之，在未來10年乃至更長時間中，只要美方政治菁英認定的美中「新冷戰」未見勝負，美國都會持續投入資源讓台灣在軍事上成為令中國大陸忌憚、難堪的一隻刺蝟。美方無意也避免捲入台海戰爭，但只要做到不斷加碼使台灣全島要塞化，令大陸疲於應付，甚至誘導北京以犧牲內部經濟成長與社會穩定為代價，發動對台懲罰性的軍事行動，美國就會達到其目的，為其進一步發動對陸聯合封鎖、制裁找到藉口。

大陸學界往往談及對台要「不戰而屈人之兵」，美方何嘗不是也抱有類似思維呢？兩岸統獨問題向來都是「七分政治、三分軍事」，但美方當前意圖就是扭轉為「七分軍事、三分政治」，讓台海兩岸透過自主、和平、談判方式處理政治分歧的可能性壓到最低。大陸長期對台武嚇是配合和統方針的政治性兩手策略，但如果要真正迫使大陸放棄和統、轉向武統，這就意味著大陸必須要做好東南沿海全線戰備化、經濟建設倒退30年的心理準備。

這也是為何美方再三強調2027年是關鍵時間點的原因。事實上，2027年並非簡單指北京以武力逼台灣上談判桌的雙邊互動情境，而是指那時解放軍已完成建軍100年的目標，即軍事現代化能力已經足以令美方放棄保護台灣的信心，再加上2027正值中共二十一大，政治上更需要解決台灣問題作為「獻禮」。故在上述情境下，美方預判，台灣會自然選擇與大陸進行政治談判。

故美方的台海戰略已經日益明確，那就是勒令台灣必須扮演要塞角色，包括升級武器殺傷性及反制水準、全面提高國軍應戰力，同時加緊轉移台灣本島所擁有的核心科技產業鏈。這個策略對美國具有巨大利多，一方面可以不斷維持軍工複合體的活力、重振國內製造業，另一方面還可以守住對中國的核心科技優勢，令大陸即便在短期內以任何方式奪取台灣，都不會獲得足以超過美國的核心技術突破。

台灣要塞化並非新鮮議題，但從近幾年美方的連續作為以及蔡政府、民進黨內親美派的回應來看，似乎變成玩真的，2024大選主軸已經若隱若現。2020選前民進黨藉香港「反送中」、訂立《反滲透法》等宣傳「抗中保台」，讓台灣年輕人覺得很爽，相較於那時的「芒果乾」味道很甜、卻沒什麼營養，但2024的「芒果乾」，恐怕就有毒了！（作者為智庫研究員）