社群媒體巨人「臉書」最近改名為「Meta」，希望以此來改變它日益下挫的品牌形象。但台灣產學界當前更關切的是，臉書用壟斷地位欺凌台灣媒體界的現象會有一些改變嗎？

大眾媒體是言論自由展現的舞台，也是國家尊嚴的象徵。台灣的傳播疆域原本就飽受美國社媒霸權的欺凌，如果蔡政府繼續崇洋媚外，只顧犬養網軍，台灣媒體將更受外媒宰制，而其社會公器的角色也將深受打擊。這是攸關國家尊嚴和社會正義的大事，蔡政府豈能假裝不知！

國內大眾傳播媒體營運的困境存在已久，特別是近年社群媒體群雄並起之後，更是時不我予。現在跨國資訊媒體巨人又在鯨吞蠶食，動作雖然靜悄無聲，卻是刀刀危及傳統媒體的生存要害。

傳播媒體業現在流行說，世界上其實只有3個國家：谷歌、臉書和youtube。為何？因為他們共同掌握著國際媒體資訊業的平台網路，更掌控其中不合理利潤分配的生殺大權。目前只有中國大陸和南韓可以勉強從中分得一杯羹，歐洲業者則靠著政府強力對其進行一些反制，台灣即使是排名前3大的電視媒體也只能仰賴這些資訊大亨的鼻息。

國際資訊平台大亨對台灣傳媒訂出的鯨吞蠶食通則是，托播點擊流量50萬以下，不准做廣告；50萬到200萬，准做廣告，但不得收取費用；200萬以上，得收取一半廣告收入。交易條件看似合乎市場常理，但誰知道這些流量泰半都是AI機器人操控的結果？

台灣傳播媒體被國際3大社群媒體大亨控制，利潤被鯨吞，事情已不小，人民的思想和意識被長期蠶食，文化侵略的影響更不容忽視。這3個傳播資訊巨人都是美國企業，挾著強大的政治外交勢力，台灣相關業界本來就難抵抗，今後的營運命脈勢必更受控制。

菲律賓總統杜特蒂面對國際社群平台的壟斷，無視美國政府干預，禁止菲國無線媒體一律不得上國際超強社群平台轉播。反觀蔡政府和民進黨為打擊異己，關中天、撤吳子嘉黨籍等作為毫不手軟，對國際外媒強權侵侮台灣媒體的行徑卻無積極對抗的作為。

大眾媒體被稱為行政、立法和司法之外的第四權，是社會公器，也是民主政治的監督力量。試想，台灣今後的社會公器如果都被國際資訊平台予取予求，這豈是國家、社會之福？美國近年總統大選期間連主流媒體都不免立場分明，背後其實也是龐大政商利益的糾結。台灣的總統選舉會受到這些美國政商的操控嗎？聰明的人應該不難想出答案。

誰掌控了媒體，誰就掌控了世界。誰掌控了年輕人的嚮往，誰就掌控了政權。自詡自由民主的台灣，豈容蔡政府把媒體主權做為鞏固政治權位的利益交換。台灣的媒體主權正在一步步淪喪中，即或不少學者主動站出來呼籲蔡政府重視此一不公平的壟斷現象，但都只是狗吠火車。看來台灣的媒體主權是沒人顧了。（作者為國家公益發展協進會理事長）