澎湖，位於台灣海峽中，自古是海峽兩岸交流的橋樑，蔣介石退守台灣後視澎湖為第一道防禦屏障。兩岸倘若交戰，這裡怕是首當其衝的地方。

最近台灣再度成為熱點，先是美國支持台灣參加聯合國體系，然後中國果斷地反擊，派出戰機巡航，並告知民眾準備應急物資。正如《注定一戰》的作者艾利森所指出的，當大國進行權力更迭時，衝突便會增加。台灣並不在美國的核心利益裡，它只不過是美國攻擊中國的一個突破點。或許是稟賦效應，對於有著統一情懷的中國，台灣是底線。長期以來，只要台灣宣佈獨立，那麼中國一定出兵，而美軍一定會干預，那麼戰爭就不可避免，所以台灣一直處於統一又沒完全統一的一個狀態，而且根據調查有過半的台灣民眾也是希望維持現狀。

統獨立場趨勢。

中研院調查分析

從博弈論的角度來看。在這兩方的局裡，每一方都有強硬和妥協兩個選項。強硬可以看作是訴諸於武力，而妥協可以看作是不會選擇動武；表格中括號裡的數字，左邊表示台灣的收益，右面是大陸的收益。目前的情況是，由於大陸在貿易上和軍事上的行動，台灣民眾感覺心裡很受傷感覺大陸不再是朋友，所以台灣民眾不想統一。如果台灣選擇強硬，大陸一定會選擇強硬；同樣如果大陸選擇強硬，台灣也一定選擇強硬，是一個雙輸的局面。此時雙方都妥協讓兩岸關係維持現狀才是最理性的選擇。

從博弈論的角度來看兩岸。（作者提供）

但或許統一是對雙方都好的。中國最近舉辦第四屆「國家統一與民族復興」研討會，積極討論統一後的對台政策，目的就是改變台灣民眾的立場，增強統一對台灣帶來的收益，減少台灣民眾的獨立立場。可能會出現上面的理想情況，如果台灣選擇強硬的話，不管大陸的選擇如何台灣都沒有妥協的收益高，所以台灣會選擇妥協，大陸堅持統一，台灣和平統一成為雙方最理性的選擇。

中國既要積極謀劃台灣美好未來，同時也堅定統一立場不動搖，兩手都要抓，兩手都要硬，相信和平統一將是最後的走向。而且大多數台灣民眾預估的走向也是統一。

統獨選擇與預估走向的差距。

總之，理性地來看是不會發生戰爭的，更何況兩岸人民同族同根。世界上也還有包括經濟不平等、氣候變化等那麼多挑戰亟需解決，已經承受不起再一次大規模戰爭了。但是得十足的小心，有一小點的擦槍走火，可能就會爆發戰爭，甚至觸發下一次世界大戰。在這方面，作為全球唯一超級大國的美國，會有十足的動力來讓兩岸擦槍走火，坐收漁利。（窮充的老幹部/北京）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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