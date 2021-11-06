中國大陸把行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃以及外交部長吳釗燮列為「台獨頑固分子」，對此，駐德代表謝志偉在臉書向中共表達強烈抗議：「你們怎麼可以漏掉我的名字？」

老共那裡有一首歌，歌詞部分是這樣的：｢山東人說他經濟好，上海人就笑了；上海人說他民工多，廣東人就笑了；廣東人說他款爺多，香港人就笑了；香港人說他二奶多，台灣人就笑了；小日本說他是人啦，全世界的豬都笑了。｣

中國人的民族主義十分強烈，對過去欺辱過他們的日本人如此消遣也是種情緒表達，外人不便置喙。

日前大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人極力煽動兩岸對立，惡意攻擊汙衊中國、謀獨言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

這類台獨頑固分子，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，中方將依法追究刑事責任，終生有效。老共把蘇、游、吳列為對象，至少還認為他們還是個人，至於一些在後面搖旗吶喊的小丑，像謝志偉之流的，他們是視若未見，還是根本沒把他當人，這就不得而知了。

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