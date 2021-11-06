立委湯蕙禎昨日在立法院質詢反萊豬公投時，行政院長蘇貞昌除兩度強調：「美國人很氣」，也強調台灣不進口萊豬，會影響台美關係與申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

蘇院長的兩度強調「美國人很氣」之說，讓人聯想起連勝文於2014年投入台北市市長選舉後，即不斷飽受假新聞攻擊、傷害。有心人利用「富二代、平民二元對立」，操弄民眾情緒。其中殺傷力最大的「別讓勝文不開心」，將連勝文一棒打成「媽寶」的謠言，再經由網路無盡散播後，直至選舉結束，仍持續影響連勝文的生活。

如眾所週知，「食品添加劑能不吃就不吃」，「天然的尚好」，是台灣在步入普遍小康家庭的中產社會後，一般市井民眾對於自我健康管理的基本認知。如果連過去的味精，今日的醬油，這些再日常不過的生活用品，都已讓台灣民眾驚心，則遑論全球至少有「160國禁止使用萊克多巴胺圈養豬隻」，而台灣就是其中一國，且明文規定違法施用者，最高可處以250萬元罰鍰，如此，怎會不讓台灣民眾對萊豬謹慎以對？！

「己所不欲，勿施於人」，台灣自己禁養萊豬，但卻又開放萊豬，而且還不准許標示是否為萊豬，這種基於「別讓美國不開心」的反邏輯，已使台灣快速增加乾脆不買、也不吃豬肉以及豬肉加工品的族群，此反而「讓回教民族開心」（因為在台印尼勞工、新移民不吃豬肉）。至於蘇院長提到的CPTPP，由於美國並非該協定之成員國，只顯得蘇院長為了護萊豬而無限上綱。

其實，今日的台灣民眾應會更為期待，在蘇院長、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等三人，於昨日被中國大陸國台辦列為「台獨頑固分子」且終身通緝後，美國究竟會不會為蘇院長等人以及台灣生氣？而不僅僅只是會為了三隻小豬生氣氣！

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