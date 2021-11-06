大陸商務部鼓勵家庭儲備應急物資、人民武裝部向預備役退伍軍人發出召回短信、全國人大常委會通過涉國防動員體制改革決定C最近多個「信號」同時指向解放軍即將對台動武，一時間有人惶惶不安，有人摩拳擦掌。儘管事後證實以上「信號」有的是誇大其詞，有的是無中生有，還有的只是想入非非，但許多大陸民眾平生第一次真切感受到戰爭迫在眉睫。反觀台灣，雖然嘴炮烽火連天，但自上而下老神在在，豪賭大陸投鼠忌器，不敢輕啟戰端，這恐怕才是最危險的。

「我的直覺是這兩方（歐美和台灣）都在賭，賭大陸內部事情多，賭大陸還在求發展，不想讓經濟發展停滯，因此沒有下定真正解決台灣問題的決心。」這是大陸知名國際問題專家金燦榮的最新言論。雖然這位網紅教授時常以滿嘴跑火車的娛樂化形象示人，但上述研判不無依據。

中共剛剛實現第一個百年目標，正在邁向全面建成社會主義現代化強國的第二個百年目標。習近平在紀念辛亥革命110周年大會上曾宣示，「實現中華民族偉大復興，不僅需要安定團結的國內環境，而且需要和平穩定的國際環境。」反映在台灣問題上，就是「和平統一，一國兩制」的基本方針並沒有動搖。大陸涉台權威人士孫亞夫更是把話挑明，「如果有一天，大陸方面使用武力方式解決台灣問題，那一定是被台獨勢力和外國干涉勢力逼出來的。」所以，只要不把北京逼到退無可退，無論民進黨當局還是美國政府，仍可以有恃無恐切香腸，吃定大陸不敢輕舉妄動。

然而，天有不測風雲。大陸當然不會奢望順風順水實現中華民族偉大復興，然後水到渠成解決台灣問題。從中共十九大宣告「實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求」，到習近平提出探索「兩制」台灣方案，再到他在中共建黨百年大會上誓言「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」，解決台灣問題的時間表、路線圖和動員令已經發出。雖然國家統一並非大陸的當務之急，但既然提上了議事日程，北京一定會有多手準備，包括在突發情況下以非和平方式解決台灣問題。

「大勢所趨、大義所在；不動如山，動如雷霆」這是大陸軍方對「台獨」勢力的最新警告。我相信解放軍絕非虛張聲勢，然「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察。」除了軍事準備，大陸在政治、經濟、外交、民生、輿論等也須布局。本輪攻台「信號」雖是大烏龍，卻也歪打正著，讓大陸民眾切身體會到山雨欲來風滿樓，對戰爭可能帶來的衝擊有所準備。一旦戰 事爆發，習慣「備戰備荒」的民眾也更能理性面對，共克時艱。

再看台灣，兩岸風聲鶴唳20多年，卻從未兵戎相見，民眾對媒體人渲染的「兵凶戰危」早已見慣不怪，甚至高達6成4的受訪者認為兩岸不會開戰。相較民間歌舞昇平，當局則狐假虎威，竭盡挑釁之能事。至於被民進黨寄予厚望的美國，一邊煽風點火，一邊虛與委蛇，畢竟華府既要打「台灣牌」，又要避免為「台獨」火中取栗。台灣官民麻木不仁，台美關係貌合神離，如何面對對岸的雷霆之怒？恐怕戰端未啟，勝負已定。