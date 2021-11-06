諾貝爾文學獎得主威廉高汀最重要的寓言小說《蒼蠅王》創作於1954年，探討人類衝動與文明之間的矛盾，群眾從在理性和平和諧地生活到對權勢的貪慾，最後終至和平理性破滅、民主崩解。不幸的是，這個劇本正在2021年的台灣悄然上演。

這部小說描寫一群高中生因飛機失事墜落在澳洲蠻荒之地，在恐懼、生存與理性掙扎中，這群高中生卻因為對「怪獸」產生恐懼，分裂為兩大陣營，一個以雷夫為主堅持理性民主的集團，另一個是由傑克以殘暴野蠻手段控制的「野人集團」，但雙方有一個共同的恐懼─一個根本不存在的「怪獸」。

理性集團賴以團結的是民主規範象徵的「海螺」，取得海螺的人才能取得發言權，提出建議策略方案，但理性集團最終還是敗給非理性盲從的野人集團，而野人集團中唯一認清怪獸根本是心裡恐懼的幻影的賽門，在揭露真相前竟活活的被打死，而作為民主的象徵的「海螺」，也在兩集團的相互殘殺中被碾碎。

在台灣我們的政治人物正照著《蒼蠅王》的劇本上演一場悲劇，民進黨在上個世紀揭露了這塊土地上居民最深層的恐懼─「核能威脅」與「中共犯台」，因此如同這群高中生那樣豎立了豬頭作為給「怪獸」的祭品，而「非核」與「台獨」就是20世紀末當時的「祭品」，只是到了21世紀20年代的今天，豬頭早已發臭蒼蠅圍繞，但我們還是無法捨棄。

不幸的是正如《蒼蠅王》的描述，我們也分裂成兩大陣營，而現在執政黨一直持續販售無以名狀的「恐懼」，不斷激起人民心中那頭遙遠不可知的「怪獸」，透過媒體、網路散布著怪獸的威脅，猶如野人集團的藉以掌握權勢，甚至以勝選為由徵召為名，摧毀踐踏孱弱不堪的黨內民主─海螺。

而另外一個陣營相信民主程序─四大公投，可以維持秩序喚醒人心，可以透過理性打倒「怪獸」，但怪獸真的存在嗎？理性集團其實也很猶豫，就像台灣其他的政黨，也在懷疑核能安全嗎？中共會侵台嗎？但怪獸是那麼遙不可及，更不可知，甚至只是人們心裡恐懼的幻化，但即使豬頭祭品滿布的蒼蠅，就像老舊神主牌一樣的腐朽，但人們依舊不敢丟棄，甚至要求大家堅信不移。直到有賽門這樣的人看清揭露真相，卻被誤以為是怪獸而被虐殺。就像支持重啟核四與主張兩岸和平發展者，在網路、輿論及政壇被無情的批鬥與踐踏。

是的，《蒼蠅王》的劇本正在2021年的台灣上演中，執政者明目張膽地拋棄黨內民主機制，更以國家機器、媒體及網軍摧毀公投的合理性與正當性，可悲的是看清真相的人正被無情的虐殺，更可悲的是當初苦心孤詣建構這些機制的「人格者」，早已閃避無蹤或作壁上觀。

或許我們大家都正在祈求《蒼蠅王》最後的結局─美國大兵出現解救所有的人，但美國想救台灣嗎？（作者為退休大學教師）