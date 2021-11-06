統一台灣是「中國偉大復興」、「中國夢」不可或缺的一塊，那是習近平對全國人民，乃至於全球華人的神聖承諾。為了實現他的承諾，中共必然以「統一」做為兩岸關係的最高指導原則，而這原則也是所有台海用兵的基本準則。

若違反此準則，就不會是北京的選項。

路透社近日引述軍事戰略家，針對北京可能採取行動進行的六種想定進行兵推，從封鎖馬祖開始，依序為佔領金門、管轄台海領空、全面封鎖、無預警空襲，到大舉侵台。再看兵推內容，儘管邏輯性不夠嚴整，然至少指出一個事實，那就是北京一旦對台用兵，縱然只是最初步、最輕微的封鎖馬祖，也定然會引發後續連鎖反應：

一、處於中美對抗的國際情勢，台北目前和華盛頓「站」在一起；一旦北京對台用兵，台北將被迫與華盛頓「緊緊綁在一起」。

二、在美國操控下，全球反中勢力迅速壯大，進而形成類似北約的共同防禦組織，而這個組織的成員理應包含台灣。台灣若參與此國家級的共同防禦組織，無形間向獨立邁進一大步。

三、美國將不計代價武裝台灣。台灣逢此生死存亡之秋，政府必奮力一搏，甚至不惜耗盡五千餘億美元外匯存底。

四、台灣會迅速強化現役軍人戰鬥與後備動員能力，政府全力進行認知戰，媒體反中宣傳如鋪天蓋地，統一聲量將被打入谷底。

以上四個連鎖反應，不單對統一毫無助益，反而會捅出一個尾大不掉的馬蜂窩，徹底違背統一的最高指導原則。除非統一是中共供在高處讓人膜拜的神主牌，否則對台海用兵，北京的態度應是「不動則已，一動則直指台灣」。而且為了排除無可避免的國際干預，武統的動作必須快，快到在任何國家採取軍事行動以前，解放軍已讓統一成為既成事實。假如做不到這一點，兩岸戰爭淪為一場你來我往、「中國人殺中國人」的血腥戰爭，即使完成了統一，決策者要如何對歷史交代？（作者為海軍前艦長）

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