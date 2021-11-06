國內疫情趨緩，許多長照家庭及傳統產業要求開放移工入境的聲音再起，印尼於9月中旬已符合政府移工入境的開放條件，政府失信於民，在民意壓力下終將在本月底開放移工入境。同樣受到疫情衝擊停止移工入境的香港，8月已允許移工入境，至今再擴大人數，值得指揮中心參考，並善用榮家空間以彌補春節時檢疫措施能量的不足。

原本印尼主張今年1月15日起起台灣雇主須負擔移工安置費用，引發兩國間數度的協商，恰逢去年12月台灣因防疫需求，暫時凍結印尼移工，主要原因是持陰性核酸檢驗（PCR）報告入境的印尼移工抵達台灣集中檢疫後，確診的比例偏高。

今年5月，台灣提出重新開放印尼移工入境的條件，其中之一是印尼每日新增確診病例低於5000例，並維持一周。早在9月12日每日新增確診病例都未超過5000例，最近兩周都低於1000例，但衛福部至今未能實現承諾。

台灣社福類移工人數最高峰2019年26.1萬人，受到疫情影響逐月下降，2021年9月底已降到23.5萬人，其中仍是以來自印尼的近18萬人最多，菲律賓近2.7萬人，越南近3萬人。另外產業移工人數可能因社福類移工經過「洗工」跨轉廠工，今年4月曾創最高紀錄達46.8萬人，目前仍有45萬多人。

停止移工入境影響最大的還是有長照需求的家庭，是以重度失能、需要24小時照護、及認知症的家庭影響最大，其次是勞力密集的產業，又受到仲介業者以經濟誘因促使社福類移工轉移到產業，「洗工」之下，受到影響的長照家庭更多。

香港對於移工的需求更是迫切，香港是以風險管控的情況下，逐步恢復移工入境，以滿足家庭的需求，先於8月26日宣布，8月30日起，印尼、菲律賓的移工在登機或抵港前最少14天前完成疫苗接種，可赴港工作，抵港後須在特別檢疫設施隔離21日，港府提供800個房間作為檢疫設施。

港府再於10月底又宣布，由11月1日起，增加提供500個房間的檢疫設施，供移工作檢疫用途。香港面對移工防疫的應對方法，就是透過限制檢疫設施的房間數目，控制到港的移工外傭人數。

農曆新年即將到來，預估台商將有超過3萬人返台過年，防疫旅館已呈現一房難求，政府將鬆綁對台商檢疫的規定，集中檢疫所有3500間供國人入境使用，若要加上開放移工入境，移工檢疫措施勢必無法鬆綁，如何安排檢疫旅館或設施，政府作法則是於春節期間減少移工入境人數。

衛福部若要准許移工入境，又面臨檢疫措施能量不足窘境，不妨考慮閒置已久的榮家，原本容納1萬5000位榮民的全省16家榮家，目前僅安養不到5000位榮民，讓檢疫與紓解長照家庭壓力問題能迎刃而解，政府不能再失信於民。

（作者為長照政策研究者）