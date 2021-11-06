民進黨前祕書長羅文嘉於2020總統大選期間，在政論節目指中天電視是「紅媒」，遭中天提告，日前台北地院做出最後裁定，中天敗訴且不得抗告。

羅文嘉一副勝利者的嘴亂，在臉書發文強調「中天就是法官認證的紅媒」。羅文嘉真是民進黨的網軍祖師爺，可以臉不紅氣不喘的指鹿為馬，倒果為因。

法院裁定中天敗訴，是因為「中天是紅媒」這件事是可受公評之事，就像坊間慣稱「三民自」是「綠媒」一樣，法院也不會因為你說人家是綠媒，就認定你構成誹謗。法院並沒有就中天是否有接受大陸資助一事，作出任何是否的裁決。

事實上，NCC早已認證中天從未有一毛錢的中資介入，中國旺旺獲得大陸獎勵投資的退稅，和台積電、鴻海一樣，沒有任何特殊之處。這只是可受公評，並不代表羅文嘉的評論是事實。

但是羅文嘉卻根據這個判決不斷引申，指稱「中天電視與中國旺旺公司同屬一集團，是否實際受到大陸地區政府補助金之挹注、有無政治力介入亦屬可受公評之事。」固然都可受公評，但羅文嘉從頭到尾都是揣測、臆斷之詞。

民進黨因為施政荒腔走板，不得人心，近來更是集全黨之力在打認知戰，把所有反政府的勢力不是抹黑就抹紅，面對四大公投也是全力導向「抗中保台」，重拾「芒果乾」戰略，把民生議題拉高為兩岸對立。最近更透過外宣轉內宣，不斷配合美方刺激對岸，把台灣帶向兵凶戰危之地。

中天新聞台都已經被蔡政府關了，羅文嘉還倒果為因，擴大引申法院的裁決，得意洋洋地踩中天一腳。

這就是民進黨對付政敵、對付反對勢力最典型的認知作戰。