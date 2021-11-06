互聯網對社會與經濟的影響甚巨，網路數據更成為21世紀最重要的資源與資產，美、中兩國在數位經濟上的競爭越來越明顯。大陸日前正式申請加入全球第一個《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA），透露在數位經濟領域的雄心。

有助突破美國孤立

大陸申請加入DEPA，有四大因素：一是合作，將有助於強調「新發展格局」的大陸與DEPA各成員加強數位經濟領域的合作、促進創新和可持續發展，也可向各成員提供廣闊的市場，分享數位經濟的發展紅利；二是開放，加入DEPA符合大陸進一步深化改革和擴大高水準對外開放的方向，也表明大陸有進一步對接國際高水準規則標準的決心；三是話語權，大陸如果能成功加入DEPA，將有望成為開發中國家參與全球數位經濟治理的範例，有助於擴大在相關領域中的話語權，為維護和完善全球數位治理機制發揮更多作用；四是突圍，從地緣政治角度看，體現多邊主義精神，將有助於突破美國及其盟國的包圍和孤立。

DEPA由新加坡、紐西蘭和智利三國於2020年6月簽署，旨在通過規範數位經濟和加強人工智慧等新技術領域的合作，確保電子商務順暢化、數據轉移自由化。DEPA由16個主題構成，涵蓋數位經濟和貿易的各個方面。比如，支援工商界的無紙貿易、加強網路安全、保護數位身分、加強金融科技領域的合作，還涉及個人資訊的隱私、消費者保護、大數據管理等。

DEPA屬於主題式協定，會員不必同意全部內容，可選擇性加入其中幾個主題。主題化加入方式有利於打破傳統數位貿易大國的規則壟斷，靈活而高效，提供了包容性的政府間數位經濟合作規則框架，有利於吸引更多國家加入。今年9月，南韓已正式啟動加入DEPA程序。

全球投資與貿易越來越以數位化形式呈現，新冠疫情更加速了世界經濟的數位化進程。全球數據跨境流動對全球GDP增長的推動作用已經超過貿易和投資，由此產生的數據跨境流動、數位安全、隱私、反壟斷等問題愈發重要，需要國與國之間盡快達成相關領域的規則安排。

大陸近年在網路強國戰略和國家大數據戰略指導下，數位經濟蓬勃發展。大陸數位經濟規模僅次於美國，為全球第二大，2020年總量達到5.4兆美元，占GDP比重為38.6%。截至2021年6月，大陸網民規模為10.11億。今年「雙11」電商活動再度顯現了數位經濟的活力，今年天貓「雙11」第一波活動開場1小時內，有超過2600個品牌成交額超過去年全天。京東「雙11」活動開啟4小時內，平台累計賣出1.9億件商品。

雙11電商活力驚人

但大陸也面臨了數位經濟的監管問題。近年來，大陸在推動資訊安全方面制定了一些法律法規，加強了監管力度，但同多數國家和地區一樣，整體而言，數位經濟領域的規則制定和管理仍然落後於數位經濟的發展速度。

數位經濟治理是全球治理的新領域，資訊安全是世界各國面臨的共同挑戰，各國應當建立互信、深化合作。全球數位經濟大國如美國、中國、德國等，各方訴求不盡相同，有的強調資訊自由流動、反對伺服器和資料本土化；有的強調隱私、智慧財產權和消費者保護；也有強調網路與數據主權。各國應努力在數位經濟治理領域尋求最大公約數，兼顧貿易自由與隱私，在國家安全與主權之間取得平衡。

目前各區域和雙邊貿易協定中，有關數位貿易和電子商務的規則呈現碎片化趨勢，需要整合規則、協調標準。無論是CPTPP、RCEP還是多個雙邊貿易協定中，都包含電子商務、數據跨境流動等方面的相關章節。

在全球層面，WTO近年來也在推動數位貿易的國際規則制定，多個成員國啟動了與貿易有關的電子商務談判。DEPA則在現有貿易和投資協議之外，單獨提出關於數位經濟的協定，是全球第一個關於數位經濟的重要規則架構，雖目前量體不大，但代表了新的趨勢。各國需共同協商，構建權威統一的數位領域國際規則，讓數位經濟更好地推動全球經濟復甦。