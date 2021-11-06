父母都來自台灣的民主黨候選人吳弭當選美國波士頓市長，成為該市首位女性和有色人種市長。她的當選對於近年來因新冠肺炎而飽受歧視與凌辱的美國亞裔來說，起了不少振奮的作用。台灣媒體多視為「台裔之光」、「華人之光」，覺得與有榮焉。美國媒體則把重點放在她女性、有色人種的身分或是支持非裔的政見，認為是身分政治在美國東岸民主黨陣營的又一次勝利。回顧她的家族歷史與從政心路歷程，可以找到今日兩岸的啟發之處。

權力是改變千萬人的魔杖

幾年前台灣的王童導演拍了一部以外省家族為題材的電影《風中家族》，在中國大陸片名則為《對風說愛你》。該片的英文片名《Where the Wind Settles》或可翻成「風止之處」，則更能傳神的說明經歷戰亂、流亡、離散的一群人卑微的命運與對安身立命的渴望。從某個角度看，吳弭正是出身自這樣的家族。她的家族就像許多從台灣移民美國的外省家族一樣，出於對戰爭的恐懼，失根的無依以及有家歸不得的無奈，選擇離開台灣，移居新世界。他們有若驚弓之鳥，嚮往平安，寄望富庶強大的美國成為他們的「風止之處」，可以作為安家休養的落足地。弭兵止戰，「弭」字有停止、安撫的意思。吳弭的名字正說明了這個家族的追求與渴望。

政治在這種經受戰亂與威權的家族眼中是暴力、黑暗、腐敗、動盪的代名詞。權力是蹂躪他們的洪水猛獸，國家是碾壓他們的暴力機器。在政治面前人是如此渺小輕賤，彷彿蜉蝣草芥。政治是人獸鬼的競技場，成王敗寇，生死一瞬。所以要避之唯恐不及，要明哲保身，逃的越遠越好。雞犬相聞之陌，帝力無有之鄉，才是他們心中的桃源。

吳弭就像許多亞裔移民的第二代，承載家族的希望，父母的寄託。她也不負期待，乖巧順從，才學兼備。醫生或律師等專業白領，是他們的最佳甚至唯一的出路。但是如果不是遭逢家變，必須擔起重任，也許就無緣成為現任民主黨參議員華倫的助理。她從華倫身上獲得政治啟蒙，受到進步主義深刻的影響。從此她對於政治的看法大為改觀。

她決定拋下父母精心為她規畫好的人生，放棄家族對於政治中充滿風險與黑暗的恐懼。她發現權力未必是不可控制的巨獸，它也可以是改變千萬人命運的魔杖。政治是充滿風險、爾虞我詐，但是逃避不能改變什麼，卻可能任人揉捏。她表示：「在某些方面，也許最大的風險，就是選擇遠離風險。」她決定直面命運，不再逃避，走上從政之路。當她決定透過政治改變她生活的城市，打造心目中理想的家園，同時也可能改變了家族的命運，不再漂泊，風止樹靜，從此他鄉是故鄉。

公民民族主義完美展現

吳弭的故事不僅僅是移民成功學的案例，她家族的命運與對政治的態度，是近百年來千萬華人離散家族的寫照。她在當選演說上還用中文致意，表示她沒有否定她文化身分的一部分，作為移民第二代，一定也還帶有某種程度的母國文化記憶。她又身為女性，但她並沒有局限在身分政治上，刻意討好特定的族群，而是重視環保與弱勢的進步議題。北美地區由於是移民社會所組成，不同於舊大陸由共同的歷史、文化、語言與血緣所構成的民族國家，所以國家統合與認同有不同的討論。特別是加拿大，由於有魁北克法語區獨立運動的關係，而有「公民民族主義」與「族裔民族主義」的辯論。前者是指國家可以建立在對政治價值、體制的認同與參與之上，不必如後者強調歷史、語言、血統的一致性。前者更重視未來目標的追求，不如後者強調過去的共同經驗。所以吳弭的當選與其說是身分政治的勝利，不如說是公民民族主義的一次展現。

百年來中國歷經外患內亂，不知製造多少風中家族在戰亂中飄零失所、輾轉於途，有的家族得幸枝開葉散，落地生根，但亦有風雨飄搖，從此沒落者，為政者應知所警惕，莫訴諸於歷史悲情，或炫之以往日榮光，將家國民族大義置人民福祉安危之上，更不可任由外人挑撥，甘為犬馬，自陷危境。人民要的很簡單，就是弭兵消災，安居樂業，掌握自己的命運，找一個風止之處，開創新的明天。