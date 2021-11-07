圖為民國初年參加國語講習班學國語的證書。（王遠茂攝）

由於戰爭時期的敵對與戰爭結束後政權的轉換，國民政府對於台人在日治時期所使用的日語多所怨懟，因此在戰爭結束後，對台人語言的轉換多抱有迫切之感，希望盡速傳布國語，是以多數報刊雜誌的敘述常圍繞如何在短時間內由日語轉變成國語，但實際執行或許就如丁文治所言，來台的中國大陸人員面對實際狀況，恐怕還需要多少學會些日語才方便溝通，以求最後的改變。

面對殖民地時期台人學童的高入學率與民眾識字率的提升，國民政府在接收後要如何盡速將日語變成國語，時任台北接管委員會委員的薛人仰（1913-2006）認為除了要新設各階段的制式教育機構外，社會教育機構與公教人員也應全面強化台人對國語的學習，他說：

語文為維持民族向心力之基本條件，亦為一切政治之基本工具，倭人蓄意泯滅台胞之民族意識，故推行日語不遺餘力。吾人收復之後，自應針對斯弊，盡量與台胞以複習祖國語文之機會，所有前日語傳習所固應全改為國語傳習機關，各社會教育機關，亦均應協助國語之推行。至公教人員，尤宜以身為倡，造成國語環境，數年以後，語言既趨一致。

語言轉換很難在短時間內完成，雖然接管委員薛人仰站在官方立場上呼籲透過社會教育與社會環境雙管齊下，但實際執行面或許不是那麼樂觀。前述上海《僑聲報》記者丁文治在民國35年（1946）6月至省立台北高級中學參觀時，說該校因為師資缺乏，所以整天都在講授國語、國文、英語等幾項科目，直把學生的頭腦都弄大了。他拉住一個學生問他國語怎樣？學生搖了搖頭說：「太難」。丁文治再問他：「日語怎樣」？學生說：「很好」。

由於台人受日本殖民統治長達半世紀，已熟悉使用日語或母語，因此在日語轉換成國語的過渡期間內，或許宜使用其他方式以利銜接。

著名語言學家，時任台灣省行政長官公署參議兼國語推行委員會主任委員的魏建功（1901-1980）曾在民國35年的《台灣新生報》上為文說：「我們有方言與標準語的對照關係存在，學習方法上應有捷徑可以走。台灣人學習國語的入門方法是先恢復台灣話，除了可以復原台灣人的文化思路，也可以補救國語一時無法普及的缺陷。」

無獨有偶，時任台灣省參議員的劉傳來（1899-1985）也在省參議會開會時提案：「推行國語運動非一載所能普及，鑑於目下各地實情，各級學校國語教師人數不多，如欲專用國語教授，為事實上不可能之事，可否在此過渡時期暫將台灣語參為教育用語。」另一省參議員劉兼善（1896-1980）則更針對高雄客語族群的學生，提出該校學校教員用閩南語講授國語，造成學生學習之困難與痛苦，建請省政府教育處謀求解決之道。

要之，語文轉換非一蹴可幾，魏建功曾說：「我對於台灣人學習國語的問題，認為不是一個單純語文訓練，卻已牽連到文化和思路的問題。因此很懇摯而坦白的提倡台灣人要自己發揮出自己方言的應用力量。」

相對於部分政府官員的高談闊論，不知變通，實際溝通的人群、語言學者與省參議員反倒認為國語再造宜採用漸進方式，應先使用母語（即閩南語、客語等）一段時間再轉換成國語，或可謂務實之見。

【系列完】