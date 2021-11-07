這是離開台灣前最後一天我拍的台北101大樓，總是忍不住多看他幾遍，彷彿台北的天從未像那天那樣藍過。

半年的台灣生活就像一場夢，還未從夢中醒來就已經結束了，就像我從未到過那裡，又好像已經在那生活了很久很久。一切都那麼熟悉卻又遙遠。

從北到南，台北，宜蘭，台中，花蓮，台東，台南，高雄，空閒時間的一次次小旅行，一次次出發再一次回歸。現在想來，所有的景致人情都記憶猶新，但是留在心底最深處的地方，叫中國文化大學。

文大位於台北陽明山上，中國古典建築風格的校園，山上空氣很乾淨，在學校就可以俯瞰整個台北。深山，綠樹，古香古色的房子，這樣的地方太適合書香氣瀰漫著，也讓人沉靜。

記憶裡最深刻的是在陸生開學典禮上校長的第一句話：「請大家記住，我們學校是中國，文化大學。首先是中國，然後才是文化大學，是位於台灣的中國文化大學。」話落掌聲四起，那一刻，確確實實的感動。我聽過的關於兩岸關係最溫柔暖進心坎兒的話也是從文化大學走出的三毛書裡的那一句「不用擔心，明晚她會復活，會有白馬王子名叫一片土地，騎馬來，給她輕輕一吻，就會醒的。」

也相信，會有那麼一天。

半年台灣，我2014年裡濃墨重彩的一筆，到過不同的城市長期生活感受，不得不說，台北比起北京，更適合生活而不是生存，活出花樣。

「我是夢遊或醒著，為什麼胸口會溫熱，是否目睹過什麼，太美了。你或許來過，像一場煙火，燃燒過我的瞳孔然後，狠狠墜落。最美時刻，台北沉睡了，浪漫沒風聲。」《台北沉睡了》的歌詞，美得像極了跨年夜台北101的煙火，那或許是我最愛台北的時刻。整個城市像一個童話小鎮，所有的人傾巢而出，老人孩子也不例外，101煙火和在市政府廣場的演唱會似乎是送給整個城市的禮物，傳說中世界上最美的煙火之一，更覺欣喜的是所有人一起倒數一起尖叫一起互說新年快樂，每個人臉上都是喜悅和幸福。那夜台北是不夜之城，捷運公車24小時不打烊，深夜送大家回家，捷運市政府站門口，工作人員拿著喇叭給排隊等候的大家唱歌。這大概是一座城市最親密最快樂的模板。

回大陸後一看到插隊或者公交車來一窩蜂往上擠這樣蠻橫無理的現象時就會想念台灣，電梯上永遠靠右站好的一條長隊，等捷運公車時井然有序的隊伍，做任何事情小到買賣東西那一聲真誠的「謝謝」。一個社會的整體公民素質做到這樣實則讓人敬佩，對於生活在其中的人們無疑也是最大的便利和人情味十足。

多少風雨的歲月我只願和你度過，風也曾溫暖雨也曾輕柔，這世界好像充滿熟悉的陽光。我走過異鄉，走過滄桑，如今我再回到自己的地方。台北的天空有我年輕的笑容，還有我們休息和共享的角落。（李軍/中國文化大學交換生）

本文來源：兩岸青年公眾號