因應疫情的衝擊，民進黨全代會延後召開，攸關2022地方選舉提名的遊戲規則的擬定也順勢緩了下來，但是黨內各派系的布局可是緊繃著神經盯著。

擬送交11月14日全代會議決的提名條例草案一出爐，壓力鍋也開始沸騰，「正國會」系統的中常委陳茂松痛批「新潮流」的黨秘書長林錫耀「王八蛋」，黨內聽得心驚膽跳，黨外政敵也搬板凳準備看好戲，是否意味著兼任黨主席的總統蔡英文跛腳徵兆已經浮現？

據黨中央規畫，2022執政任期尚未屆滿之縣市，由蔡英文提名，經中執會通過後徵召，在現任者優先的考量下，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都將續戰。

非民進黨執政縣市，則由派系共組的選舉對策委員會徵詢、協調後產生單一適當人選，再由蔡英文提名，經中執會通過後徵召。在這些縣市中，已有表態者包括台北市、彰化縣等，但要變天，可不是件易事，各派系就算有自己屬意的人選，若未能在供作提名參考的內部民調脫穎而出，硬要上陣，絕無可能。

在民進黨執政任期二屆屆滿的部分，包括基隆市、新竹市、屏東縣，則將辦理初選，只要確保不要出現過激的競爭，惡意攻訐的行為，候選人就能順利產生。

基於民主原則，理應辦理初選，這也是陳茂松自恃的公道所在，於是重炮抨擊林錫耀，「欺上瞞下」，沒收黨內民主，甚至連「不屑、不要臉」等難聽的字眼都用上了，甚至揚言全代會前會有更大的反對動作。

黨中央的決策，當然可稱說是勝選考量，僅是在民主的程序下，取徑不同。林錫耀舉回顧歷史變革說，過去從黨員投票，演變成黨員加上幹部投票，之後又加計民調的權重，後來改成最能反映民意的全民調。

林錫耀強調，因應每次選舉的時空背景，與時俱進，訂定特別提名條例，是循黨內民主程序，取得中執會多數人認同，也希望未來在全代會通過後，就成為明年縣市長提名的依據。

就制度面的爭論，看似各有道理，但是選舉結果未揭曉，也無從斷定誰的主張才是上策。畢竟2018也讓連任者優先，但是正國會的林佳龍失去了台中，林右昌則保住了基隆。那年，民進黨執政縣市從13個掉到剩6個，選對會還因此被譏為「選錯會」。況且，蔡總統2020競選連任，在賴清德突襲之下，也未能協調成功，也是經過民調比拚才落幕。

若依黨內競爭來看，陳茂松這一出擊，也難撇清派系考量，在正國會中，不管是有志於台南市長的立委陳亭妃，或屢屢拋出北北基建設藍圖、企圖爭取台北市長提名的基隆市長林右昌，若能參與初選，總是有站上擂台、一搏高下的機會。

不過，陳茂松雖然直率，但也預留轉圜的空間，字字句句都只點到黨的「工頭」為止。中執會通過草案那天，正國會系統除了陳亭妃請假缺席之外，民進黨立院黨團書記長蔡適應、台中市議員周永鴻、基隆市長林右昌、彰化縣黨部主委邱建富也都與會，沒有採取集體缺席抗議行動。

蔡英文有沒有聽到呢？林錫耀會後也說了，「黨主席蔡英文也特別要我轉達她個人對陳茂松堅持理念的敬佩之意。」這回應顯得輕鬆，仍是自信滿滿，畢竟這僅是提名策略之爭，不是絕對的是非之爭。

如同林錫耀所說，民進黨不是一言堂，而外界也向來視為是民進黨的黨性，在未定案之前，任何人都可以大鳴大放，何況這並不是放暗箭。觀察近日黨內的反應和社會輿情變化，漣漪亦相當有限。要以一位派系要角的發言，據此推論蔡英文在黨內的地位已經鬆動，是言過其實，敵對陣營想要見此見縫插針，也難引起共鳴。

蔡英文的權力崩落，絕對不會是由黨內向外。年底的四大公投，以及明年一月的台中市立委補選，才是蔡英文目前焦慮之所在，一旦未能通過民意的考驗，這筆帳鐵定是要算在領導人頭上的，屆時，黨內是不是主席說了算，就會是個問號了。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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