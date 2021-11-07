臉書（Facebook）創辦人暨執行長祖克柏日前宣布將Facebook改名為Meta，全力打造元宇宙概念的虛擬實境，希望未來十年內，讓元宇宙至少有十億名用戶，祖克柏的此番構想，引發市場對於元宇宙概念的願景佈局。大數據時代與網路傳播技術發展為人們生活提供前所未有的便利，但疫情持續，使其便利亦成為一種被迫的生活方式。

據媒體報導，1992年尼爾．史蒂芬森（Neal Stephenson）於科幻小說「潰雪」（Snow Crash）中，所提及的數位世界由現實與虛擬混合而成，讓人們能透過虛擬環境在不同裝置間移動與溝通，是最早的元宇宙概念；而未來元宇宙也將擴展至 3D 立體空間或投影在現實世界中，意指即便與家人朋友分隔兩地，仍可透過模擬式情境，打造共享沉浸式體驗，實現在實體世界中無法成真的可能性，其中涵蓋用戶個體可進行社群交流、文化、娛樂活動、遊戲、健身、工作、教育與商業發展等，元宇宙的核心在於對虛擬資產和虛擬身分的承載。

然，元宇宙（Metaverse）的開啟，整合了各種虛實相融應用的互聯網新技術和新型社會形態，其發展更需要平衡虛擬與現實之間的關係，未來可能影響人類對虛擬世界和現實世界產生新的認知文明，元宇宙在某個程度上，實現人的解放，幫助用戶個體擺脫時間和空間束縛；但用戶行為也無聲息被數位化整合，記錄網路用戶的生活細節、搜索痕跡、購買取向、出遊路線等，透過統計數據更可以分析一個人的性格、特徵、社交、家庭關係、財務走向，這類大數據「殺熟」演算（洞悉消費者偏好），將無遠弗屆、無處不在，且過度記錄用戶個人信息亦面臨個資保護的嚴峻挑戰。

元宇宙目前處於發展階段，意味著相關產業拓展空間巨大，一個新興產業誕生，更需要重視社會治理領域，尤其元宇宙涵蓋了整個網路空間以及眾多硬體設備和現實條件，實為極度開放、複雜、巨大的系統，是由多元設計者共同建構的超大型數位應用生態，元宇宙世代的法律關係必須前瞻規劃。

綜上所述，元宇宙立足於虛實結合，面對元宇宙世界法律問題具有應然必要性與緊迫性，管見整理下列要點：第一、個人隱私權保護至關重要，須能排除他人非法搜集、盗用其個人權利；第二、虛擬主客體與實體法主客體間連結認知，實體法著重法律主客體定義，未來虛擬主客體之認定應更加明定，避免網路匿名的行為複雜性；第三、檢視刑事證據搜集、違法構成要件、阻卻違法事由等等，是否適切元宇宙時代，約束虛擬世界所衍生的刑事案件，如洗錢；第四、則為知識財產權部分，未來元宇宙中，由一個或多個玩家共同合作完成虛擬商品或虛擬世界將為之普遍，該產物的著作權、品牌形象又該如何界定，又內容創作個體可採取何種策略保護其在元宇宙的法律權利，以上為初探元宇宙世界，希望人類永遠保持人文關懷和批判性。

（作者為輔大學士後法律系、臺灣師範大學休旅所）

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