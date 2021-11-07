馬習會六週年了。2015年的11月7日，馬英九即將卸任，國民黨又在總統選舉大幅落後，幾乎確定將由民進黨上台；習近平願意在這樣的時間點舉辦馬習會，證明北京幾乎是盡了最大的努力，去確保「和平統一」的可能性。

習近平堅持和平統一，對於獨派與覺青來說，表示北京只是紙老虎，武統根本做不到，或者說是不划算。民進黨只要繼續「抗中保台」，抱緊美國大腿，到最後北京也只能摸摸鼻子，放任台灣獨立。

而另一種解讀是，武統固然代價很高，但放棄統一，會傷害到共產黨執政的正當性。習近平以「和平統一」為優先，但若和平統一做不到，花再高的代價，也必須以其他方式完成統一。

很多人認為，台灣應該是要與北京達成模糊的共識，延長「維持現狀」的時間，以拖待變；就算真的面對統一的壓力，也才能爭取最好的條件。目前的民進黨幾乎是反其道而行之，簡直是要攤牌硬碰硬，win or nothing。

有這樣想法的人，對於民進黨的路線憂心忡忡，但這也正是驗證民主效能的時刻。假設台灣民意認同民進黨，最後的結果是台灣被大陸併吞，這證明了民主決策的「不優越性」；那麼就算台灣因此而失去民主，又能說什麼呢？

兩岸競爭，是兩種決策程序的較量。北京是菁英獨裁，台灣則一人一票，那一種決策程序可以做出最好的選擇，決定著台灣的未來。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※