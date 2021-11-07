一位外交部長，一位國防部長沒事老拿話來嚇唬人，是想怎樣？一定要撩撥起戰爭、置人民於水火？

老共有說要打你嗎？什麼時候說的？又說了些什麼？倒是吳釗燮不久前才對外表示，台灣在備戰，如果中國大陸要對台發動戰爭，「我們將戰鬥到底」。以致澳洲廣播公司立刻做出「台灣外交部長示警準備與中國作戰，要求澳洲提供幫助」的報導。

最近更進一步接受波蘭媒體訪問稱，如果中國攻台，他本人｢會拿起武器｣。天下本無事，原本是為國家敦睦邦誼的外交部長卻處處搧風點火，連綠營內部也看不過去，批評吳釗燮的論述過於鷹派，有挑釁、引戰的疑慮。

另一位真正負責國家安全的國防部長邱國正也不甘寂寞投書美國媒體，說台灣不會對中國大陸投降。有婦人請他不要讓兒子上戰場，他還拍胸脯保證說，不會讓他兒子去，他自己去就可以了。

癩蝦蟆打噴嚏，好大口氣！這些話出自兩位大部長之口不覺幼稚麼？輪得到你們上戰場麼？是否跟你們主子蘇貞昌院長學的，搶著拿掃把戰至最後一兵一卒？又或許是公投快到了，層峰要你們加強｢抗中保台｣的力道？

死道友不死貧道，真正上戰場的是無辜老百姓，拜託兩位大部長，可歇歇嘴了！

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