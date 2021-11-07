耗資70億台幣建成的「高雄流行音樂中心」，甫於10月31日風光開幕。豈料，因為一部由該中心請來台灣歌壇天王伍佰拍攝的代言形象影片《這款的高雄，這款的Chill》，係在虛擬棚裡，採影像「合成」的方式製作，結果讓成品裡的伍佰「一臉泛綠」。

連日來，網民陸續以「學生期末作業」、「這個合成......應該會被大學老師當掉」、「這合成技術......完美呈現『你不尷尬，那尷尬的就是別人』的境界」的陣陣酸雨狂轟高流中心，今日，媒體則接力搶報至更高潮、紛爭未休！

蔡英文總統在親自為高流中心歡慶開幕時曾高度期許：「高流能成為南台灣流行音樂的出海口，讓台灣的音樂可以走向世界。現在擁有5千人場館規模的高流，讓更多的年輕表演者可以在這裡站穩腳步，向國際舞台邁進」！

「出海口」、「世界」、「國際」，這三個關鍵語彙，對映高流中心讓伍佰「一臉泛綠」後的輕佻說詞：「這樣才有理由逼真人實體現身」、「觀眾不看到影片最後一刻，絕不知片尾埋下彩蛋」，只覺得高流中心真是個鴕鳥蛋，直把閱聽大衆當笨蛋！

辯詞虛浮輕佻的高流中心，何不乾脆把失誤掰成：是為了配合10月31日高流開幕日當天，恰逢萬聖節，所以刻意讓伍佰「一臉泛綠」，成為「Halo Green」（光環綠），搭配「萬聖節」，如此適可符應蔡總統之「出海口」、「世界」、「國際」的三大期望！？

甚且，除了出現伍佰「一臉泛綠」的技術大包外，也還有英文失誤的尷尬，讓高流中心成了名副其實的「菜」英文！

2014年6月，牛津英語詞典將「hashtag」（# 號標籤）正式納為標準英文單字。而在《這款的高雄，這款的Chill》影片裡的字幕，卻將「hashtag」誤拆為「Hash Tag」二字，真是讓《這款的高流，這款的台式Chill 》一語成讖！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※