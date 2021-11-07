在台灣，民調問卷設計往往是計畫主持人潛意識偏見的投射，如何解釋、詮釋民調結果，也是一大問題。同樣以台灣民意基金會最近一項調查中三項結果為例。

其一，高達64%民眾認為中共不會侵犯台灣，即便開戰，相信美國會協防台灣的民眾也有63%。前者顯示，民眾對於民進黨拚命鼓譟「中共謀我日亟」的大內宣，不甚相信；但後者卻又顯示民眾對民進黨「台美關係40年來最親密」的說詞，非常買單。

其二，問卷詢問:「如果中共明天武力犯台，您對國軍有效防衛台灣的能力，有沒有信心？」結果發現48.4%對國軍有效防衛台灣的能力有信心，46.8%的人沒信心。有信心的人比沒信心的人只多了1.6個百分點。和一年前的調查結果，基本相同。

對照前一題調查結果，究竟是因為客觀分析認為中共不會武力犯台？還是因為對國軍防衛能力無信心，所以產生「自我安慰、自我實現」的心理，從而多數人傾向相信中共不會武力犯台？

其三，問及「面對中共可能武力犯台，一般說來，您覺得蔡英文政府是否已經做好充分準備？」結果顯示，47.6%不認為蔡政府已經做好充分準備，43.7%持相反看法。最令人眼睛脫框的則是，25-34歲年輕族群，認為蔡政府已經做好非常充分的準備竟然是「0%」！兩岸真要有事，這批年輕族群會願意拋頭顱、灑熱血，為一個完全沒準備好的政府赴沙場？

這些調查結果，顯示的民眾對執政當局的信心危機，也透露民調所謂65%民眾願意為台灣而戰，純屬撒謊。至於近期政府首長信誓旦旦「絕不屈服」、「我死國生」之類的發言，恐怕也難脫「吹口哨走夜路」之嫌。這些，民調主持人都不會跟你說！

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